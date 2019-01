Savona, alla Madonna del Monte la messa per i 30 anni dal disastro del canadair

Savona. Trent’anni fa, il 27 gennaio 1989, sul crinale ovest della collina della Madonna del Monte, alle spalle dell’abitato di Zinola, cadeva un canadair della protezione civile mentre stava svolgendo servizio antincendio nella zona: nell’incidente perirono i due piloti del velivolo Claudio Garibaldi e Rosario Pierro.

Il tragico evento è ricordato ogni anno con una messa nella chiesa della Madonna del Monte, diventata santuario della protezione civile. La funzione per commemorare il trentennale del tragico evento sarà celebrata sabato prossimo 19 gennaio alle 10.30, dal vicario diocesano don Angelo Magnano e concelebrata dal parroco di Zinola, don Biju John con i canti della Corale Alpina Savonese.

Al termine del rito, all’esterno della chiesa, si svolgerà la benedizione dei due massi che ricordano il luogo dell’impatto, recanti i nomi dei due piloti deceduti. L’iniziativa è organizzata dalla confraternita di sant’Ambrogio in Legino, proprietaria della chiesa, e dalla parrocchia di Zinola.

La messa è dedicata non solo alle due vittime del 1989, ma a tutti coloro periti nell’adempimento del loro servizio e a chi si dedica per lavoro o per volontariato alla collettività, mettendo a rischio la propria vita per il bene comune.

Alla cerimonia sono invitate, con le loro insegne, le autorità locali, i comandanti delle varie forze dell’ordine, tra cui polizia di stato, carabinieri, forestali, capitaneria di porto, guardia di finanza, vigili del fuoco, polizie municipali. saranno presenti tutti i gruppi dei volontari di protezione civile e antincendio boschivo della zona, con alcuni dei loro mezzi di soccorso e le pubbliche assistenze.