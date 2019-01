Savona, al Mare Hotel un incontro del Sindacato Italiano Balneari

Savona. Domani, giovedì 17 gennaio, alle 15.30 presso il Mare Hotel di Savona si terrà un incontro tra i rappresentanti del Sindacato Italiano Balneari.

Tra i punti all’ordine del giorno, la Legge di Bilancio di previsione dello Stato, con la proroga di 15 anni, la sospensione per cinque anni del pagamento del canone per le aziende colpite dalla mareggiata; la legge regionale sulla semplificazione delle pratiche per la ricostruzione; il riconoscimento dei contributi di Regione Liguria; le prossime strategie sindacali per la presentazione degli emendamenti al Decreto Semplificazione su canoni pertinenziali, abbattimento dell’Iva, devoluzione, facile/difficile rimozione, Tari, erosione degli arenili.

Parteciperà anche il presidente nazionale, Antonio Capacchione, che illustrerà le ultime novità normative nonché gli ultimi emendamenti presentati.