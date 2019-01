Savona. Un presidio per dire no alla campagna di tesseramento di Casapound. E’ quello organizzato oggi pomeriggio dal Coordinamento Antifascista Savona in via San Lorenzo nel quartiere Villapiana a Savona.

Per evitare disordini, davanti alla sede del partito di estrema destra era presente anche la polizia. Il Coordinamento Antifascista ha distribuito un volantino di “allerta antifascista”: “Politiche autoritarie e organizzazioni neofasciste come Casapound, non sono una risposta ai problemi sociali ed economici di questi tempi grami. Non credere alle loro menzogne, unisciti all’antifascismo”.

Inoltre i manifestanti hanno anche esposto uno striscione anti-tesseramento.