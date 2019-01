Santa Corona, migliorano le condizioni del giovane ciclista Samuele Manfredi

Pietra Ligure. Le sue condizioni restano gravi e la prognosi non è stata ancora sciolta, tuttavia lo staff medico del nosocomio savonese conferma i miglioramenti di questi giorni nelle condizioni di Samuele Manfredi, 18enne promessa del ciclismo nazionale, vittima di un grave incidente stradale avvenuto a Toirano il 10 dicembre scorso, mentre si allenava in sella alla sua bici.

Il giovane si trova ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo che era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico a seguito del grave trauma cranico riportato nel sinistro stradale, con la rovinosa caduta a terra.

Secondo quanto riferito i test di reattività sono stati incoraggianti e prosegue il lieve miglioramento del quadro clinico. Fiducia e cauto ottimismo, quindi, che il 18enne possa intanto essere considerato fuori pericolo nel più breve tempo possibile.

I medici, se lo status migliorativo proseguirà in questi giorni, valuteranno se già dalla prossima settimana sarà possibile un trasferimento del 18enne in un centro di riabilitazione specializzato.

E in tutte queste vacanze natalizie non sono mancati numerosi messaggi dalla sua squadra, l’Equipe Cycliste Groupama-FDJ, e dal mondo del ciclismo italiano per una ripresa e guarigione della giovane promessa.