San Giovanni Bosco, le celebrazioni a Varazze e Finale Ligure

Varazze/Finale Ligure. In questi giorni la città di Varazze e in particolare l’oratorio salesiano festeggiano san Giovanni Bosco.

Dopo le iniziative dello scorso fine settimana, nei prossimi giorni tre importanti celebrazioni eucaristiche in oratorio, tutte alle 18: martedì 29 messa con padre Giovanni e preghiera per i malati assieme all’Unitalsi; mercoledì 30 con don Emanuele De Maria e l’animazione del coro “Chicchi di Riso” si pregherà per i giovani di Varazze insieme a animatori, capi-scout, catechisti, insegnanti, allenatori.

Giovedì 31 gennaio, festa liturgica di San Giovanni Bosco, la messa presieduta dal vescovo di Savona-Noli Calogero Marino con i canti del Coro Arcobaleno. Nella celebrazione vi sarà anche l’ammissione al diaconato di Ivano Perata. Infine sabato 2 febbraio alle 17 spettacolo in teatro “Don Bosco, una vita, una missione” seguirà polenta per tutti.

Anche a Finalmarina si festeggia san Giovanni Bosco: giovedì 31 gennaio celebrazioni nella chiesa “dei Neri” in via Colombo: alle 17.30 recita del Rosario quindi alle 18 la messa. Eccezionalmente, non ci sarà quindi la celebrazione eucaristica pomeridiana nella vicina basilica di San Giovanni Battista.