San Francesco di Sales: a Savona il noto vaticanista Luigi Accattoli

Savona. Per celebrare la festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, la Diocesi di Savona-Noli offre un nuovo importante appuntamento promosso dall’Ufficio comunicazioni sociali, da Il Letimbro e dall’Ufficio stampa. Dopo l’incontro di stamane del vescovo Calogero Marino con numerosissimi operatori dei mass media, sabato prossimo 26 gennaio, dalle 10 alle 12,30, nella Sala Cappa della “Città dei Papi” in via dei Mille 4 a Savona, sarà ospite il noto vaticanista Luigi Accattoli.

Il giornalista, dialogando con i colleghi don Angelo Magnano, vicario generale della diocesi di Savona-Noli con delega alle comunicazioni sociali, e Marco Gervino, direttore de Il Letimbro e collaboratore di Avvenire, parlerà sul tema “Il dibattito su Papa Francesco nei media cartacei e digitali”. L’incontro è inoltre inserito nei percorsi di formazione continua per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti.

Accattoli, dopo essere stato in gioventù condirettore di “Ricerca”, la rivista degli universitari cattolici della Fuci, e del Regno (quindicinale bolognese di informazione religiosa), inizia la carriera lavorando per il Foglio di Bologna e Modena, giornale che esce per soli cinque mesi nel 1975. Quindi è per lunghi anni vaticanista per i due principali quotidiani italiani: prima lavora per La Repubblica fin dalle origini della testata, nel 1976, quindi, dal 1981 inizia a scrivere sul Corriere della Sera con cui tuttora collabora. Ha scritto numerosi libri e saggi su temi religiosi nonché sulle figure dei papi Giovanni Paolo II e Francesco. Gestisce e cura un blog d’autore che porta il suo nome.