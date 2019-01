Samuele Manfredi uscito dal coma indotto. La sua squadra annuncia: “Non è più in pericolo di vita”

Pietra Ligure. “Abbiamo una buona notizia da condividere con voi. Ieri Samuele Manfredi si è svegliato dal coma indotto in cui era mantenuto dopo il suo incidente del 10 dicembre scorso. Non è più in pericolo di vita e presto inizierà il suo lungo processo di recupero”.

We have good news to share with you! Yesterday, Samuele Manfredi woke up from the induced coma he was kept in after his accident on December 10. He is no longer in a life-threatening condition and will now start a long recovery process.

