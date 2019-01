Rugby, l’Under 14 del Savona è super: travolte le due avversarie

Savona. Netta sconfitta per la franchigia FTGI Rugby Ligues nel campionato Under 16; doppio successo nell’Under 14. Questo il bilancio delle formazioni giovanili del Savona Rugby nello scorso fine settimana.

L’Under 18 della FTGI Rugby Ligues 2 avrebbe dovuto giocare a Moncalieri ma l’incontro è stato rinviato per impraticabilità del campo.

Giornata molto dura per la seconda franchigia FTGI Rugby Ligues nell’Under 16, che sbatte contro la capolista Cus Torino e viene travolta per 71 a 0. I padroni di casa hanno puntato subito a far punti e il divario in campo non ha permesso grandi interventi. Capita, l’avversario è superiore e bisogna prenderne atto; di fronte a queste partite si gioca per costruire la mentalità, il gioco è ormai compromesso. L’incontro ha dunque avuto il suo corso e la reazione della FTGI Rugby Ligues è stata da squadra che non demorde, il massimo che si poteva chiedere.

Sono scesi in campo Carella, Fossati (Micheli), Fiocci (Perletto), Giusto, De Astis (Gadaleta), Mehrori, Allia, Nani, Giuliano, Scaletta, Aversa, Cena, Murgia, Benzi, Macciò (Raviola).

Under 16 territoriale girone 1 (5ª giornata di ritorno)

Cus Torino – FTGI Rugby Ligues/2 71-0

Moncalieri – Volvera 82-0

Chieri – Monferrato (rinviata)

Classifica: Cus Torino 46, Monferrato 40, Moncalieri 26, Chieri 22, FTGI RugbyLigues2 16, Volvera -8.

L’Under 14 del Savona supera prosegue nel suo ruolino di progressi e vittorie, regolando in un triangolare prima il Cogoleto (65-0) e poi il Sanremo (44-0).

Nulla da dire sulle due gare, nelle quali i biancorossi hanno impostato gioco e squadra, facendo emergere tutte le nozioni e gli schemi appresi in allenamento. Oggettivamente non sarà sempre così, ma è altrettanto vero che una compagine Under 14 così forte non si vedeva da anni alla Fontanassa. Il risultato in campo rispecchia pienamente i programmi impostati dai tecnici, il lavoro svolto dai ragazzi e tutto l’appoggio dei genitori, tifosi esigenti e ben preparati.

Sono scesi in campo Francioso, Avondoglio, Devasini, Rossi, Boraschi, Calella, Galuppo, Ciorra, Marchetto, Scaramuzzino, Vannoni, Bruzzone, Buzali, Valenza, Garzoglio, Saharani.

Marcatori contro Cogoleto: due mete Marchetto e Rossi, una Francioso, Ciorra, Avondoglio, Vannoni, Boraschi, Garzoglio e Devasini; tre trasformazioni Boraschi, due Rossi, una Francioso.

Marcatori contro Sanremo: due mete Devasini, Ciorra e Marchetto, una Rossi e Scaramuzzino; una trasformazione Boraschi e Galuppo.

Under 14 seconda fase (14ª giornata)

Province dell’Ovest/1 – CUS Genova/1 77-5

Province dell’Ovest/2 – R.C. Spezia 90-0

Amatori Genova – Pro Recco 24-14

Cogoleto – Sanremo 34-26

Sanremo – Savona 0-44

Cogoleto – Savona 0-65