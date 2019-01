Savona. Rivoli, Cus Genova Cadetta, San Mauro, Ivrea e Cus Pavia, sono nell’ordine, le avversarie del Savona per quanto attiene alla seconda parte del campionato, denominata Promozione in quanto porterà la vincente della classifica finale direttamente in Serie B.

Il campionato è presumibile diventi una faccenda fra Ivrea e Cus Genova Cadetta, con il Savona a svolgere il compito di terzo incomodo.

L’Ivrea ha dominato la propria prima fase, prendendo la conduzione della classifica alla fine dell’andata per chiudere con 19 punti di distacco con la seconda. Già lo scorso anno non aveva nascosto l’ambizione del salto di categoria, giocandosela fino alla fine con l’Amatori Genova.

Quest’anno arriva ancora da Genova la minaccia: il Cus, seconda squadra del club in Serie A, che arrivata ad ottobre dalla C2 ha subito preso le parti alte della classifica, contrastata solo dal Savona.

La squadra è forte, intelaiata sulla struttura della ex Under 18 élite, molto giovane e volitiva; al club della Lanterna non dovrebbe dispiacere avere una formazione in Serie B, frutto fra l’altro di due promozioni in due anni. Le due squadre favorite si incontrano subito, già al primo turno; via il dente, via il dolore, siamo alla finestra a vedere.

In tutto questo il Savona si affaccia come terza forza del girone; la Serie B è sempre una dolce tentazione, un obiettivo da raggiungere ma non ad ogni costo. Quest’anno la squadra ha risposto molto bene agli stimoli di un campionato comunque difficile, orchestrata da coach Andrea Costantino che ha completato il lavoro degli anni precedenti, fissando ruoli e posizioni dei singoli e di reparto. La nuova amalgama ha ben funzionato e ci sono gli elementi per una seconda parte molto interessante.

Venendo infine al Rivoli, la squadra piemontese è stata l’ultima a qualificarsi, riuscendo a battere nell’ultima giornata l’altra pretendente dello Stade Valdotain; fino al terzultimo turno di campionato era addirittura l’ultima in classifica, poi ha vinto l’indispensabile per arrivare nel girone Promozione. Genio e sregolatezza o grande fortuna? Lo sapremo domani alla Fontanassa. Appuntamento alle ore 14,30 di domenica 27 gennaio per Savona contro Rivoli.