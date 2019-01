Ruba telefoni e preziosi ai pazienti in ospedale: albenganese arrestato al Santa Corona di Pietra Ligure

Pietra Ligure. Questo pomeriggio, mercoledì 23 gennaio 2019, i carabinieri della Stazione di Pietra Ligure sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona, per una serie di furti ai danni di degenti accaduti nella notte.

I militari, dopo una rapida ricostruzione degli eventi, hanno accertato la responsabilità di un paziente, un albenganese di 48 anni, ben noto alle Forze dell’ordine, che, approfittando della sua permanenza all’interno del pronto soccorso, ha commesso furti ai danni di altri pazienti mentre questi dormivano.

I militari oltre a ritrovare la borsa di una delle vittime in un bagno dell’ospedale con all’interno ancora i monili in oro di una paziente 56enne di origine albanese, hanno scoperto la commissione di un altro furto, accaduto durante la notte ai danni di un degente 35enne di origine marocchina. A quest’ultimo è stato rubato il telefono cellulare, subito restituito dai militari al malcapitato, così come l’intera refurtiva sottratta alla donna: qualche monile in oro, denaro contante ed il proprio telefono cellulare, il tutto restituito ai pazienti che hanno ritrovato un po’ di serenità grazie ai carabinieri pietresi.

Dopo gli opportuni accertamenti, l’albenganese, accusato dai militari di aver commesso entrambi i furti, è stato immediatamente arrestato per furto aggravato continuato. L’uomo, secondo le disposizioni del magistrato di turno, trascorrerà la notte agli arresti domiciliari presso la sua abitazione per poi essere accompagnato domattina in tribunale per il rito direttissimo.

L’attività di controllo del territorio e contrasto ai fenomeni criminosi messa in atto dai militari della Compagnia Carabinieri di Albenga conta 22 persone arrestate dall’inizio di quest’anno.