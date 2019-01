Rischio gelicidio, garantiti solo alcuni treni tra Savona e San Giuseppe di Cairo

Provincia. In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani, venerdì 1 febbraio, la fase di emergenza lieve dei Piani neve e gelo su alcune linee della Liguria. Il bollettino della Protezione Civile prevede anche la possibilità di gelicidio in alcune aree della nostra regione.

A causa delle previste nevicate più abbondanti, dunque, sulla linea tra Savona e San Giuseppe di Cairo sarà garantito solo il 70% dei treni regionali. La modifica interessa le linee Alessandria-Savona, Torino-Savona e Fossano–San Giuseppe di Cairo.

Al momento non è interessato il traffico ferroviario media e lunga percorrenza. L’elenco aggiornato dei treni cancellati è disponibile sul sito trenitalia.com, su trenord.it e su rfi.it nella sezione infomobilità.

I servizi commerciali potranno essere ulteriormente adeguati in base all’evoluzione delle condizioni meteo. Il Gruppo FS Italiane ha già predisposto il monitoraggio costante dell’infrastruttura ferroviaria, per assicurarne l’efficienza e garantirne la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie e, quindi, la mobilità delle persone.

Per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticità provocate nelle prossime ore dal maltempo saranno attivi i Centri operativi territoriali nelle regioni interessate, coordinati dalle Sale Operative centrali di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia.