Regione, un milione e mezzo di contributi straordinari a organizzazioni nazionali e coordinamenti provinciali volontariato

Regione. “La Regione Liguria ha stanziato contributi straordinari del valore di un milione e mezzo di euro a favore delle Organizzazioni nazionali e dei Coordinamenti provinciali del Volontariato per il potenziamento e il miglioramento della Colonna Mobile Regionale”.

Ad annunciarlo è stato il capogruppo di Forza Italia in Regione Angelo Vaccarezza, che ha spiegato: “Questi contributi saranno impiegati per acquistare beni e attrezzature strumentali mirati non solo al potenziamento dei moduli fondamentali della Colonna Mobile, ma anche alla migliore allocazione delle risorse sul territorio regionale, al fine di ottimizzare prontezza ed efficienza di risposta operativa nelle situazioni di emergenza”.

“Alle Organizzazioni nazionali è stato assegnato un contributo pari a 700mila euro, così suddiviso: 225.000 euro all’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato regionale Liguria, per l’acquisto: di attrezzature strumentali e complementari alla gestione del modulo produzione e somministrazione pasti della Colonna Mobile per 250 persone; un mezzo per trasporto volontari e persone per il modulo Logistica per i soccorritori”.

“Altri 230mila euro all’Associazione Nazionale Alpini – Coordinamento delle sezioni liguri per l’acquisto di: attrezzature strumentali e complementari alla gestione della funzione produzione e trasporto sacchi di sabbia antiesondazione; attrezzature necessarie alla gestione del modulo produzione e somministrazione per la task force corrispondente a cento persone; un mezzo per trasporto volontari e persone per il modulo Logistica per i soccorritori”.

“Altri 100mila euro all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – ANPAS Liguria per l’acquisto di un mezzo per trasporto volontari e persone per il modulo Logistica per i soccorritori e di altri beni strumentali finalizzati in particolare alla logistica per il modulo Posto Medico Avanzato”.

“Altri 85mila euro all’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale Volontariato Protezione Civile per l’acquisto di un mezzo per trasporto volontari e persone per il modulo Logistica per i soccorritori e di altri beni strumentali correlati ai compiti di presidio territoriale e di assistenza alla popolazione”.

“Altri 60mila euro al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per l’acquisto di un mezzo da adibire a ‘carro comando’ e di altri beni strumentali finalizzati ai compiti di ricerca persone, supporto operativo e assistenza alla popolazione in scenari connessi a rischio alluvione, valanghe, neve, frane e terremoti in territori montani e zone impervie”.

“Ai quattro Coordinamenti provinciali del Volontariato è stato assegnato invece un contributo di 800mila euro, da ripartire in parti uguali, destinato all’acquisto di quattro mezzi per trasporto volontari e persone, da impiegare ai fini della logistica dei soccorritori, e all’acquisto di beni strumentali funzionali alle task force di pronto intervento e ai moduli per rischio idrogeologico della Colonna Mobile Regionale”, ha concluso Vaccarezza.