Regione Liguria partecipa al terzo bando del programma di cooperazione transnazionale “Interreg Med 2014-2020”

Regione. “La giunta della Regione Liguria ha deliberato di partecipare al terzo bando del programma transnazionale Interreg Med 2014-2020, con scadenza 31 gennaio 2019”. Lo annuncia il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Angelo Vaccarezza.

La Regione ha aderito ai seguenti progetti: “Blue Coast” (Asse 1), in qualità di capofila; “Incrementa” (Asse 3), in qualità di partner associato; “Engage” (Asse 3), in qualità di partner; “Pes in forestry management” (Asse 3), in qualità di partner.

Il programma di cooperazione transnazionale Interreg Med 2014-2020, adottato dalla commissione europea il 3 giugno 2015 e avente una dotazione finanziaria totale pari a 275 milioni di euro, coinvolge 57 regioni di 10 stati dell’Unione Europea e di 3 stati dell’area mediterranea inclusi nello strumento di preadesione, al fine di promuovere la crescita dell’area mediterranea favorendo prassi e concetti innovativi (tecnologie, governance e servizi), incoraggiando l’uso sostenibile delle risorse naturali e culturali e supportando l’integrazione sociale attraverso un approccio alla cooperazione integrato e su base territoriale.

Il programma è incentrato sui seguenti obiettivi: per quanto riguarda l’Asse 1 il focus è l’innovazione e l’obiettivo è incentivare la capacità di innovazione dei settori pubblico e privato, al fine di favorire una crescita intelligente e sostenibile; per quanto riguarda l’Asse 2 sulle basse emissioni di carbonio si vuole incoraggiare l’implementazione di strategie a basse emissioni di carbonio e di efficientamento energetico; per l’Asse 3 sull’ambiente, si mira a proteggere e promuovere le risorse naturali e culturali dell’area mediterranea; circa l’Asse 4 riguardante la governance si vuole potenziare la capacità di governance transnazionale nell’area mediterranea.

I progetti in questione, se approvati, saranno completamente finanziati a valere sulle risorse del programma di cooperazione Interreg Med 2014-2020.