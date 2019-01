Rebel Rebel… I Love You So!

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Daria Croce e Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire.

A Daria e Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

Se ti piace almeno una di queste cose, prenditi una pausa insieme a noi.

Si interrompe qui il mio appuntamento con questa rubrica. Quando gli impegni si fanno pressanti occorre, seppur a malincuore, fare una scelta.

Non è facile scrivere un post di saluti, anche perché è stato un anno davvero stimolante: “L’angolo dei curiosi” mi ha permesso di riordinare le idee, di mettere nero su bianco spunti di riflessione, interessi e cose bizzarre.

Ho avuto la fortuna di avere al mio fianco Giulia, grazie alla quale ho scoperto tante cose che non conoscevo e che mi hanno sempre regalato un po’ di ricchezza autentica da mettere nel bagaglio.

Sarà lei a portare avanti questa rubrica e siccome Giulia è davvero brava a scovare la bellezza in giro, continuerà a farlo da vera cintura nera di curiosità.

Fu proprio lei a regalarmi, circa due anni fa, “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, il libro dalla dedica vitale e incoraggiante: “Alle bambine ribelli di tutto il mondo: sognate più in grande, puntate più in alto, lottate con più energia. E, nel dubbio, ricordate: avete ragione voi”.

Quel “Dream Big” salta fuori spesso, il problema è che ce ne dimentichiamo facilmente. Occorre sognare in grande e non aver paura di esprimere i propri desideri, perché il fatto stesso di tradurli in parole può aiutare a realizzarli.

Che poi la sottoscritta predichi bene e razzoli male è un altro discorso.

Incertezza, ansia da prestazione, timore di non essere all’altezza, paura di essere giudicati sono ostacoli che siamo noi stessi a erigere. È proprio vero che molte volte riusciamo a essere i nostri peggiori nemici.

Col tempo, però, ho capito che i veri bambini ribelli non sono gli invulnerabili, anzi.

In realtà sono quelli che hanno anche più paura degli altri, ma imparano ad affrontarla e a fare delle proprie stranezze un punto di forza.

Perciò, alla dedica di cui sopra, aggiungo un ulteriore pensiero che Giulia sottolineò nel medesimo libro: “Ci auguriamo che ogni lettrice comprenda che il successo più grande è vivere una vita di passione, curiosità e generosità”.

Prima di salutarci, un doveroso ringraziamento va al direttore Andrea Chiovelli, per la disponibilità dimostrata e per l’assoluta libertà che ci ha sempre lasciato, dallo stile alla scelta dei temi.

Infine, un immenso grazie a Victoria e alla Compagnia dei Lettori, che con la loro rubrica “La quinta di copertina” ogni settimana ci regalano meraviglie.

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire, ogni giovedì a cura di Daria Croce e Giulia Grenno: clicca qui per leggere tutti gli articoli