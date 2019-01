Savona. L’impresa dell’andata è parsa soltanto un lontano ricordo; la Rari Nantes Savona non è riuscita a ripeterla, anzi, è uscita sconfitta da Firenze con un pesante risultato: 9 a 3.

Davanti ai 450 spettatori della Nannini, la squadra allenata da Angelini ha provato a resistere, ma alla lunga ha ceduto ai toscani, vincitori di tutti e quattro i parziali, a testimonianza di un divario nel risultato che è andato via via crescendo.

Nel primo tempo segna solamente Coppoli, dopo 3’54”, in superiorità. Nella seconda frazione i locali allungano con le reti di Astarita ed Eskert; il Savona si sblocca con il gol di Vuskovic che resterà l’unica opportunità con l’uomo in più sfruttata. A 5″ da metà gara, però, Coppoli riporta la Florentia sul più 3.

I liguri non riescono a farsi valere in fase offensiva e il terzo tempo, proprio come il primo, vede solamente una rete di Coppoli con l’uomo in più.

Nella quarta frazione la Florentia scrive la parola fine sull’incontro andando a segno con Tomasic, Eskert, Di Fulvio e Astarita; la Rari Nantes Savona rimpingua il suo scarno bottino con le reti di Colombo e Milakovic.

Finisce 9 a 3 e in classifica la formazione biancorossa resta in terzultima posizione, con 11 punti.

La squadra savonese tornerà in vasca, per la 15ª giornata di campionato, sabato 26 gennaio nella piscina Zanelli, con il Banco Bpm Sport Management. L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 18.

Il tabellino:

Rari Nantes Florentia – Rari Nantes Savona 9-3

(Parziali: 1-0, 3-1, 1-0, 4-2)

Rari Nantes Florentia: Cicali, Generini, Eskert 2, Coppoli 3, F. Turchini, Bini, Chemeri, Dani, Razzi, Tomasic 1, Astarita 2, A. Di Fulvio 1, Maurizi. All. Tofani

Rari Nantes Savona: Soro, A. Patchaliev, Caldieri, Vuskovic 1, L. Bianco, Corio, Piombo, K. Milakovic 1, Ricci, G. Novara, E. Novara, J. Colombo 1, Missiroli. All. Angelini

Arbitri: Gomez e Carmignani

Note. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Florentia 4 su 7 più 1 rigore fallito, Savona 1 su 8.