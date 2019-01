Savona. Impegno proibitivo per la Rari Nantes Savona che, sette giorni dopo la pesante sconfitta di Firenze, torna a giocare alla Zanelli per affrontare la Sport Management terza in classifica.

Angelini lascia a riposo Slobodan Soro, appena tornato da un impegno con la Nazionale, e dà spazio a Jacopo Missiroli, con Nicolò Da Rold come secondo.

Alla presentazione delle squadre ci sono applausi per i savonesi Luca Damonte e Jacopo Alesiani, che da questa stagione militano nella squadra bustocca.

A passare in vantaggio per prima è la Rari dopo 1’44” con Vuskovic. I biancorossi difendono bene ma allo scadere dei 30″ Piombo va nel pozzetto; la Bpm non ne approfitta. I locali se la cavano sui tentativi di Fondelli ed Alesiani, poi Angelini chiama time-out.

A 2’23” Grossi trova lo spazio per il tiro e realizza il raddoppio. Sull’azione successiva Fondelli sblocca l’astinenza degli ospiti. Fallo grave di Colombo, ma la Rari resiste all’inferiorità. Va peggio con Corio nel pozzetto: conclude Alesiani, doppio palo, poi Valentino la mette dentro.

In apertura di seconda frazione un missile di Luongo si stampa sul palo. Una gran palombella di Colombo si stampa sul palo, risvegliando l’attenzione del pubblico presente. Poi, gli applausi sono per la fase difensiva con Novara espulso. La rete del sorpasso la segna Luongo a 3’56”. Poco dopo ecco il primo gol dell’ex: lo segna Damonte.

Viene espulso Colombo: sesto fallo grave dei locali, ma la difesa se la cava. La quinta rete dei bustocchi arriva a uomini pari: la realizza Bruni. La prima espulsione agli ospiti viene fischiata a Damonte ma il tiro è da dimenticare. A metà partita la Bpm conduce 5 a 2.

Nel terzo tempo l’allungo dei locali prosegue con la rete di Dolce, con Piombo fuori per fallo grave. Tocca ad Alesiani trafiggere Da Rold, che a metà gara ha preso il posto di Missiroli. Il tiro al bersaglio continua e Fondelli realizza il 2-8

La Rari dà un segno di vita a 4’34” con Milakovic che 42″ dopo si ripete: 4-8. La reazione d’orgoglio viene apprezzata dai tifosi di casa che con un “forza Rari” corale spingono i savonesi ad una nuova offensiva. Ma la superiorità non basta e sulla ripartenza ospite Vuskovic fa fallo: Mirarchi va a segno. Espulso Bianco, Luongo va ancora a segno: 4 a 10.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – Bpm Sport Management 4-10

(Parziali: 2-2, 0-3,

Carige Rari Nantes Savona: Missiroli, A. Patchaliev, Boggiano, Vuskovic 1, L. Bianco, Corio, Piombo, K. Milakovic 2, Grossi 1, Taramasco, E. Novara, J. Colombo, Da Rold. All. Angelini

Bpm Sport Management: Lazovic, Dolce 1, Damonte 1, Alesiani 1, Fondelli 2, E. Di Somma, Drasovic, Bruni, C. Mirarchi 1, S. Luongo 2, Casasola, Valentino 1, Nicosia. All. Baldineti

Arbitri: Stefano Scappini (Santa Marinella) e Fabio Ricciotti (Roma)

