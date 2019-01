Rally Ronde Val Merula: il programma delle due giornate

Andora. Prosegue il percorso di avvicinamento alla sesta edizione del Rally Ronde Val Merula, in programma sabato 9 e domenica 10 febbraio ad Andora. La Sportinfinity, organizzatrice dell’evento, è al lavoro per perfezionare gli ultimi dettagli.

Di seguito il programma dei vari momenti pre e post gara.

Pre verifiche sportive (per iscritti allo shakedown): venerdì 8 febbraio (19-21) in via M. Polo 16 ad Andora presso l’Hotel Jole.

Verifiche sportive ante gara e distribuzione road book, targhe e numeri gara: sabato 9 febbraio (8-12) in via M. Polo 16 presso l’Hotel Jole.

Prima riunione del Collegio dei Commissari Sportivi: sabato 9 febbraio ore 7,30 presso l’Hotel Jole.

Verifiche tecniche ante gara: sabato 9 febbraio (8,30-12,30) in via dei Mille.

Pubblicazione elenco vetture ammesse: sabato 9 febbraio ore 15 presso l’Hotel Jole.

Ricognizioni con vetture di gara (shakedown): sabato 9 febbraio (10-13) a Stellanello, via per Villalunga.

Ricognizioni con vetture di serie: sabato 9 febbraio (13-17).

Cerimonia con ingresso in parco partenza: sabato 9 febbraio (18.30-20) in via dei Mille.

Partenza da Andora, via dei Mille domenica 10 febbraio alle ore 7,31.

Arrivo ad Andora, via dei Mille domenica 10 febbraio alle ore 16,21.

Pubblicazione elenco vetture in verifica: domenica 10 febbraio alle ore 16 presso l’Hotel Jole.

Verifiche tecniche post gara: domenica 10 febbraio alle ore 16,40 in Via San Lazzaro c/o Nuova Euromotor.

Pubblicazione classifiche: domenica 10 febbraio alle ore 17,20 presso l’Hotel Jole.

Premiazione sulla pedana d’arrivo: domenica 10 febbraio alle ore 16,21 in Via dei Mille.

Intanto proseguono sul sito ufficiale www.sportinfinity.it le iscrizioni che, nei primi giorni, hanno già testimoniato il grande interesse verso la Ronde Val Merula. La gara, che anche quest’anno è la prima della stagione rallystica, è infatti ormai diventata un punto di riferimento.

Nei prossimi giorni saranno pubblicate nuove notizie, compresa un’importante novità di questa edizione. Per seguire gli aggiornamenti è possibile consultare anche la pagina Facebook (Rally Ronde Val Merula) e il profilo Twitter (@rallyvalmerula).

Foto PhotoBriano