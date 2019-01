Rally Ronde Val Merula, cresce l’attesa ad un mese dal via

Andora. Hanno preso il via giovedì 10 gennaio le iscrizioni alla sesta edizione del Rally Ronde Val Merula. Già nei primi giorni sono state numerose le adesioni, giunte anche da parte di equipaggi noti, e le richieste di informazioni a testimonianza del grande interesse verso la manifestazione motoristica ligure.

Tutto lo staff della Sportinfinity, guidato dal neo presidente Domenico Salati, è al lavoro da tempo per l’organizzazione dell’evento nei suoi minimi dettagli.

“Una grande attenzione sarà prestata all’aspetto della sicurezza, che per noi è sempre prioritario – dicono dallo staff -. L’obiettivo è infatti quello di offrire una giornata di sport in piena sicurezza sia per gli equipaggi sia per tutti gli appassionati di motori che ogni anno dimostrano grande affetto per la nostra gara”.

Il Rally Ronde Val Merula è in programma domenica 10 febbraio con partenza e arrivo ad Andora, dove ci sarà la direzione gara.

I moduli per le iscrizioni sono disponibili sul sito ufficiale www.sportinfinity.it.

Per seguire gli aggiornamenti è possibile consultare anche la pagina Facebook (Rally Ronde Val Merula) ed il profilo Twitter (@rallyvalmerula).