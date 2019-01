Quliano, falsi sondaggi telefonici del Comune: è una truffa

Quiliano. “Il Comune di Quiliano comunica che non sta effettuando alcun sondaggio telefonico nei confronti dei cittadini residenti sul territorio comunale”. Con queste parole l’amministrazione quilianese mette in guardia i propri cittadini da una potenziale truffa: la precisazione infatti arriva in seguito a segnalazioni riguardanti telefonate di presunti incaricati comunali che chiedono informazioni anche circa l’età dell’interlocutore e il fatto di essere da soli presso l’abitazione.

“Si avverte di conseguenza tutta la cittadinanza – recita il comunicato ufficiale del Comune – dal diffidare da tali telefonate. Nel caso si ricevessero simili chiamate si richiede di avvisare tempestivamente la Polizia Locale (019/2000526) o i Carabinieri di Quiliano (019/2000021)”.

“A breve, grazie alla collaborazione del Maresciallo Vito Indelicato – comandante della Stazione Carabinieri Quiliano – e dell’Auser di Quiliano, sarà organizzato un incontro durante il quale verranno forniti consigli utili per evitare truffe e raggiri ai danni degli anziani” concludono.