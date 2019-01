“Quelli che il calcio” al Chittolina con le giocatrici del Vado

Vado Ligure. Domenica 3 febbraio le telecamere di Rai 2 faranno tappa al Ferruccio Chittolina di Vado Ligure. Infatti, dalle ore 14 alle 17,05, andranno in onda vari collegamenti con Dj Angelo, inviato della trasmissione televisiva “Quelli che il calcio”.

Nel corso del programma, sketch comici per le vie di Vado Ligure si alterneranno alla simulazione dei gol realizzati nelle partite di Serie A, che saranno messi in scena sul nuovo fondo in sintetico del Chittolina dalle calciatrici del settore femminile del Vado FC, ormai giunto al suo decimo anno di attività sportiva.

Nel frattempo, a causa dell’allerta meteo, la cerimonia per l’inaugurazione ufficiale del nuovo manto in sintetico dello stadio Chittolina è stata rinviata a giovedì 7 febbraio alle ore 17. Inizialmente era prevista per domani, venerdì 1 febbraio.