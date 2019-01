Carcare. 18 esima giornata del campionato di Promozione A: il Bragno – terzo con 32 punti, a – 3 dall’Ospedaletti primo – ospita la Sestrese, sesta a 26. Biancoverdi reduci dal netto successo esterno sul Mignanego (0-5), verdestellati dalla sconfitta per 2-1 in casa del Taggia (maturata giocando 88′ in inferiorità numerica). Causa impraticabilità del campo “Ponzo” di Bragno, fischio d’inizio al “Corrent” di Carcare, ore 15.00.

Tabellino:

Bragno-Sestrese 0-0

Bragno: Pastorino, Vassallo, Croce, Mao, Kuci, Monaco, Torra, Stefanzi, Robaldo, Romeo, Freccero.

A disp.: Colombo, Borkovic, Di Noto, Camera, Cervetto, Mombelloni, Zizzini, Pizzorni, De Luca. All. Cattardico

Sestrese: Lo Vecchio, Lo Stanco, Valcavi, Ardinghi, Ansaldo, Camara, Cafferata, Santtin, Akkari, Zani, Piroli.

A disp.: Rovetta, Caroglio, Delgado, Federici, Merero, Carvelli, Ramponi, Stilo. All. Schiazza

Arbitro: D’Amico (Imperia). Assistenti: Costantino e Mei (Albenga)

Note: ammoniti: angoli Giornata gelida e coperta

Cronaca:

1′ Subito Sestrese. Akkari dalla sinistra crossa al centro. Camara anticipa Mao di testa, palla alta.