Provincia. Si sono conclusi ieri, in provincia di Savona, i congressi di circolo per la scelta dei tre partecipanti alle primarie aperte che eleggeranno il segretario nazionale del Partito Democratico.

Danja Stocca ed il gruppo “Sempre Avanti Savona” commentano: “Siamo orgogliosi del risultato che ha ottenuto la mozione ‘Sempre Avanti’ di Giachetti ed Ascani. Il gruppo locale a sostegno di questa proposta, con la referente provinciale Livia Macciò, è nato spontaneamente nel giro di pochi giorni con l’obiettivo di contribuire al tandem Giachetti-Ascani per poter partecipare alle primarie. In pochissimo tempo, siamo riusciti ad organizzare un evento molto partecipato con il candidato segretario Roberto Giachetti ed a raggiungere più del 10 per cento dei voti, pur non avendo alcun ‘big’ a supporto in provincia. Quindi possiamo dire di aver compiuto un primo grande passo”.

“Grazie a questa mozione, sono andati a votare iscritti che altrimenti non avrebbero partecipato ai congressi e che hanno riconosciuto la chiarezza delle proposte di Roberto Giachetti ed Anna Ascani. Questo ci conferma che in molti hanno apprezzato la volontà di rivendicare i risultati dei governi di centro-sinistra degli ultimi anni, la determinazione nel dire no ad alleanze con i populisti e l’idea di ripartire dal nostro statuto e dai nostri valori per riorganizzare il partito. Continueremo a lavorare su questa strada e con la stessa passione ed energia per le primarie del 3 marzo”.