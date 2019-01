Primarie Pd, il segretario nazionale Roberto Giachetti a Savona per presentare la mozione “Sempre Avanti”

Savona. In occasione delle Primarie del Partito Democratico, il candidato alla segreteria nazionale Roberto Giachetti, sarà a Savona, insieme ad Anna Ascani, il prossimo giovedì 10 gennaio 2019, alle 21, presso la S.M.S. Generale (via San Lorenzo 25r) per presentare la mozione “Sempre Avanti”.

“Il gruppo a sostegno della proposta di Roberto Giachetti e Anna Ascani a Savona si è costituito spontaneamente, – hanno spiegato i membri del gruppo “SempreAvanti” Savona. – Siamo un gruppo di iscritti e simpatizzanti che hanno aderito alla mozione perché uniti dall’orgoglio per le buone cose realizzate dai governi a maggioranza Pd in una delle fasi più critiche della nostra storia repubblicana”.

“Nel tandem Giachetti-Ascani apprezziamo l’impegno a rivitalizzare il Pd, a fare da cinghia di trasmissione dal centro alle periferie e viceversa delle scelte politiche del Partito e, per quanto riguarda le alleanze, che la linea di demarcazione passi nella nostra Carta dei Valori: solidarietà, europeismo, antifascismo, pari opportunità e riformismo”.

“Invitiamo chiunque interessato a partecipare giovedì, per discutere con noi e con Roberto Giachetti dei punti della nostra mozione: sarà un’importante occasione di confronto”, hanno concluso.