Savona. Questa settimana cinque calciatori del girone A di Prima Categoria sono stati squalificati dal giudice sportivo.

Simone Serrami (Baia Alassio) dovrà saltare le prossime due partite.

Samuele Dotta (Aurora Calcio), Daniele Lai (Altarese), Enrico Delfino (Baia Alassio) e Samir Ismail Bayi (Plodio) sono stati fermati per un turno.

Mario Gerundo, allenatore della Veloce, è stato squalificato per una gara.

Inibizione fino al 31 gennaio per i dirigenti dello Speranza Fulvio Berruti, che “a fine gara, ancora sul terreno di gioco rivolgeva un espressione ingiuriosa al direttore di gara”, e Bruno Bruzzone, che “al termine della gara, pur non essendo presente in distinta, entrava nella zona degli spogliatoi e contestava ampiamente l’operato del direttore di gara, usando diverse espressioni irriguardose nei suoi confronti”.

Ammenda di 100 euro allo Speranza, “a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento tenuto dal presidente nei confronti del direttore di gara”.

La classifica marcatori dopo 13 giornate:

11 reti: Caccamo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Carparelli (Soccer Borghetto)

7 reti: Vejseli (Veloce), Cascina (Camporosso)

6 reti: Maida (Veloce), P. Mozzone (Aurora Calcio), A. Bianco (Letimbro), C. Bianco (Don Bosco Vallecrosia Intemelia)

5 reti: Tarditi (Soccer Borghetto), Giampà (Pontelungo), Rovere (Altarese), Calcopietro (Camporosso), F. Saino (Altarese), Fabbretti (Quiliano & Valleggia)

4 reti: Guardone, Gorlero (Baia Alassio), Kassim (Cervo), Colombino (Veloce), Pizzolato (Aurora Calcio), S. Fiore (Don Bosco Vallecrosia Intemelia)

3 reti: Zito (Camporosso), Scarfò (Speranza), Casassa Vigna (Cervo), Lo Presti, Bellissimo (Soccer Borghetto), Artiano, Balbi (Borghetto), Caneva, Ferrari, Tucci (Pontelungo), Cossu, Vanara (Letimbro), Sala, Ferrotti (Speranza), Calcagno (Veloce)

2 reti: Gilardoni, Rossetti, Carvisiglia (Letimbro), Cordì, M. Luci (Camporosso), Fanelli, Tiola, Recagno, Damonte, Barranca (Veloce), Vezzolla, Pesce, Marouf, Ottonello, Buffo, Salinas (Quiliano & Valleggia), Monteanni (Cervo), Delfino (Baia Alassio), Serra (Soccer Borghetto), Rotella (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Spinardi, Bayi, Berta (Plodio), Besio, Karaboue, Jabbi, Doci (Speranza), Ancona (Pontelungo), Simonetti, M. Santelia, Parodo (Borghetto), Bonifacino (Aurora Calcio), Brahi (Altarese)

1 rete: Piccardi, Moresco, Giacchino (Speranza), Bonzo, Pellizzari, Battistel (Letimbro), D. Giunta, Orlando, Grifo (Camporosso), Vario, Guerra, Bruzzone (Veloce), Marsio, Bianchin (Altarese), Belgacem, R. Avignone, Sparaccio, Tinkiano, S. Bella, Gagliano (Cervo), M. Gervasoni, Odasso, Garibizzo, Campani, Olivieri, Zouita, Di Mari (Baia Alassio), Russo, Amato, Ferraro, Salvatico (Plodio), Bova, Gasco (Borghetto), Montalto, Carocci, Briano, Vittori (Quiliano & Valleggia), Nonnis, Rebella, Pesce, Pucciano (Aurora Calcio), Marafioti, Meo, Casellato (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Andreis, Simonassi, Prudente, Montina, Dushi, Tesoro (Pontelungo), Caputo, Monte, L. Bianco (Soccer Borghetto)

Autoreti: 1 Barranca (pro Speranza), Garrone (pro Borghetto), Scavuzzo (pro Speranza), Cosentino (pro Cervo)