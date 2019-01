Cairo Montenotte. In questo fine settimana il girone A di Prima Categoria si fermerà. Pertanto ci sarà modo di recuperare la partita tra Aurora Calcio e Pontelungo: giocheranno alle ore 14,30 di domenica 3 febbraio.

Per quanto riguarda le decisioni del giudice sportivo, Stefano Calcagno (Veloce) è stato squalificato per nove giornate in quanto espulso perché “a gioco fermo, dopo aver colpito un avversario con una testata alla fronte, provocandogli un piccolo taglio con fuoriuscita di sangue, gli sputava per due volte addosso, colpendolo al petto”.

Sei giornate di stop per Mirko Sabia (Borghetto), espulso perché “a gioco fermo, dopo aver colpito un avversario con una testata, procurandogli una piccola ferita in zona sopraciliare, tentava di colpirlo con svariati calci e pugni, non riuscendovi grazie all’intervento dei compagni di squadra”.

Riccardo Armellino (Quiliano & Valleggia) è stato fermato per tre giornate in quanto “espulso per proteste nei confronti del direttore di gara, alla notifica del provvedimento non voleva abbandonare il terreno di gioco e rivolgeva al direttore di gara espressioni minacciose”.

Andrea Gallesio (Plodio), Andrea Rizzi (Soccer Borghetto), Mohametaurolaty Ndiaye (Altarese), Matteo Leocadia (Borghetto), Stefano Rossetti (Letimbro) e Matteo Ferraro (Plodio) sono stati squalificati per una gara.

Davide Rendina, massaggiatore della Letimbro, è stato squalificato fino al 7 febbraio perché “a fine gara, si avvicinava con tono minaccioso ad un calciatore avversario, con l’intento di alzare le mani verso di lui, venendo prontamente fermato da alcuni calciatori della squadra ospitante”.

Davide Baldaccini, dirigente della Veloce, è stato inibito fino al 21 febbraio. Ezio Alpino, dirigente della Letimbro, è stato inibito fino al 14 febbraio.

La classifica marcatori dopo 15 giornate:

13 reti: Carparelli (Soccer Borghetto)

11 reti: Caccamo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia)

7 reti: Giampà (Pontelungo), Vejseli (Veloce), Cascina (Camporosso)

6 reti: Tarditi (Soccer Borghetto), Rovere (Altarese), Maida (Veloce), P. Mozzone (Aurora Calcio), A. Bianco (Letimbro), C. Bianco (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Fabbretti (Quiliano & Valleggia)

5 reti: Cossu (Letimbro), Gorlero (Baia Alassio), Calcopietro (Camporosso), F. Saino (Altarese)

4 reti: Zito (Camporosso), Guardone (Baia Alassio), Kassim (Cervo), Colombino, Calcagno (Veloce), Pizzolato (Aurora Calcio), S. Fiore (Don Bosco Vallecrosia Intemelia)

3 reti: Di Mari (Baia Alassio), Scarfò (Speranza), Casassa Vigna (Cervo), Lo Presti, Bellissimo, Serra (Soccer Borghetto), Artiano, Balbi (Borghetto), Caneva, Ferrari, Tucci (Pontelungo), Vanara, Bianchi (Letimbro), Sala, Ferrotti, Doci (Speranza), Fanelli (Veloce)

2 reti: Bova (Borghetto), Gilardoni, Rossetti, Carvisiglia (Letimbro), Cordì, M. Luci, Pesco (Camporosso), Tiola, Recagno, Damonte, Barranca (Veloce), Vezzolla, Pesce, Marouf, Ottonello, Buffo, Salinas (Quiliano & Valleggia), Tinkiano, Monteanni (Cervo), Delfino (Baia Alassio), Rotella (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Spinardi, Bayi, Berta (Plodio), Besio, Karaboue, Jabbi, Di Mare (Speranza), Ancona (Pontelungo), Simonetti, M. Santelia, Parodo (Borghetto), Bonifacino (Aurora Calcio), Brahi (Altarese)

1 rete: Piccardi, Moresco, Giacchino (Speranza), Bonzo, Pellizzari, Battistel, Frumento (Letimbro), D. Giunta, Orlando, Grifo (Camporosso), Vario, Guerra, Bruzzone, Cosentino, Montalto (Veloce), Marsio, Bianchin, Cela, M. Vallarino (Altarese), Belgacem, R. Avignone, Sparaccio, Basso, S. Bella, Gagliano (Cervo), M. Gervasoni, Odasso, Garibizzo, Campani, Olivieri, Zouita (Baia Alassio), Russo, Amato, Ferraro, Salvatico (Plodio), Gasco (Borghetto), Montalto, Carocci, Briano, Vittori (Quiliano & Valleggia), Nonnis, Rebella, Pesce, Pucciano (Aurora Calcio), Marafioti, Meo, Casellato, Grandi (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Andreis, Simonassi, Prudente, Montina, Dushi, Tesoro (Pontelungo), Caputo, Monte, L. Bianco, Castellari (Soccer Borghetto)

Autoreti: 1 Barranca (pro Speranza), Garrone (pro Borghetto), Scavuzzo (pro Speranza), Cosentino (pro Cervo)