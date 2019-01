Savona. Domenica 20 gennaio è iniziato il girone di ritorno. La giornata non ha registrato pareggi, con cinque vittorie casalinghe e due esterne.

Cinque sono stati anche i risultati da pronostico, con il successo della squadra meglio piazzata in classifica; due le sorprese.

di 147 Galleria fotografica Veloce Vs Aurora Cairo









Tra queste, c’è il successo della Letimbro sul campo del Soccer Borghetto per 3 a 1. La squadra allenata da Maurizio Oliva nelle ultime cinque giornate aveva raccolto un solo punto e non vinceva dalla sfida con l’altro Borghetto. I gialloblù hanno sfoderato un’ottima prova, andando a segno due volte con Bianchi e una con Frumento. Per i biancorossi gol di Serra per il temporaneo 1-2. Ora in classifica la Letimbro si lascia alle spalle cinque formazioni.

Tra di essere ci sono Altarese e Cervo; il loro scontro diretto è terminato 2 a 0 per i gialloneri che così, pur restando penultimi, si sono portati ad una sola lunghezza dai valbormidesi. Gli ospiti hanno colpito una volta per tempo, con le reti di Basso e Tinkiano.

La capolista Veloce non perde colpi e ha centrato il decimo successo in dieci giornate. I granata di mister Mario Gerundo hanno sconfitto l’Aurora Calcio per 3 a 0, con reti di Cosentino nel primo tempo e di Calcagno e Fanelli nel secondo.

All’inseguimento dei savonesi, a 3 punti di distanza, rimane il Camporosso. I rossoblù hanno regolato il Quiliano & Valleggia per 2 a 0, con reti di Pesco nella prima frazione di gioco e Zito nella seconda.

Sale in terza posizione il Pontelungo, che ha battuto per 2 a 0 il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, riscattando la sconfitta dell’andata. La squadra allenata da Fabio Zanardini ha finalizzato due volte con Giampà, a segno dopo una decina di minuti di gioco nel primo tempo e poi bravo a trasformare un rigore in avvio di ripresa.

La vittoria dell’esordio sulla Baia Alassio resta per ora l’unica ottenuta dal fanalino di coda Plodio. Nella partita di ritorno i gialloneri si sono vendicati, imponendosi per 1 a 0 sui valbormidesi. La formazione guidata da Pietro Iurilli ha segnato il gol della vittoria negli ultimi scampoli di gioco con Di Mari.

Sesta vittoria in campionato per lo Speranza, che ha regolato per 2 a 1 il Borghetto. I granata sono passati in vantaggio per primi con Bova; l’undici condotto da Ermanno Frumento ha pareggiato con Doci e poi, nel secondo tempo, ad una decina di minuti dal termine, ha ribaltato il risultato con un rigore trasformato da Di Mare.