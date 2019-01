Savona. Il Savona parte forte nella poule Promozione del campionato di Serie C1, battendo per 27 a 7 il Rivoli. Sorpresa invece per la sonora sconfitta 40-5 rimediata dal Cus Genova Cadetta sul campo di Ivrea.

L’incontro giocato alla Fontanassa non è stato particolarmente spettacolare, in parte per il forte vento che ha spirato per tutto il tempo dell’incontro ed in parte per il troppo nervosismo in campo. Appunti alla mano, il Rivoli ha giocato forse cinque minuti in tutto in attacco, obbligato per tutto il resto dell’incontro a difendersi nella propria metà campo. Il Savona ha giocato molto con gli avanti, riuscendo bene nelle mischie chiuse, mentre nelle rimesse laterali ha fatto del suo meglio vento permettendo. Meno occupati i trequarti, anche se le loro azioni rendevano in termini di spazio sui quaranta metri a volta.

Un incontro dunque pervaso dal freddo e dalle chiacchiere continue, interrotto qua e là da azioni pregevoli, quasi sempre di marca ligure. Il Rivoli si è affidato ad un paio di avanti particolarmente possenti, ma non sono bastati neppure per riuscire a realizzare una marcatura vera e propria.

Dal calcio di inizio lo spostamento delle squadre è nella metà campo piemontese; piccola fase di studio e tanto equilibrio, interrotti al 7° quando Filippo Serra si sente di provare i pali e sigla i primi tre punti. Da qui il lungo svolgimento di un primo tempo assai prevedibile dove gli avanti hanno dato fondo a tutti i giochi e tutti i trucchi per emergere, senza particolare successo.

Negli ultimi tre minuti cambia il mondo. Al 38°, su calcio di alleggerimento, Franceri raccoglie al volo, calibra un perfetto calcio a seguire per se stesso che supera la linea di difesa avversaria, raccoglie ed accelera in solitario per una meta in mezzo ai pali. Sul calcio di invio il Rivoli imbastisce l’unica sua vera azione dell’incontro, crea un carrettino e preme per la meta; secondo l’arbitro il Savona cede apposta per non far segnare e quindi decreta la meta tecnica, 10 a 7 e fine primo tempo.

Nella ripresa, in un continuo guazzabuglio di chiacchiere in campo, il Savona si rende conto della pochezza dell’avversario ed aumentando lievemente il proprio ritmo lo chiude definitivamente in difesa. Al 5° la mischia approfitta di una penaltouche e vince un pallone a dieci metri dalla meta, lo lavora con un buon carrettino e riesce a schiacciare con Ademi per il 15-7.

La meta realizzata infonde tranquillità ed il gioco dei padroni di casa prova ad arricchirsi di opportunità. Al 15° altra meta classica, realizzata da Guida sulla bandierina al termine di una serie di fasi prolungate sul lato destro del campo. Sette minuti dopo un’altra bella meta dei trequarti che finalizzano con Rossi una serie di veloci raccogli e vai che scompaginano la difesa piemontese.

Si gioca ancora per altri venti minuti ma a questo punto tutto è compiuto, mete e bonus offensivo acquisito; l’incontro lascia spazio all’ingresso della panchina ed a ulteriori public relations, interrotte solo dal triplice fischio dell’arbitro.

Il tabellino:

Savona Rugby – Rivoli Rugby 27-7 (p.t. 10-7) (punti 5-0)

Savona Rugby: Franceri, Guida, Paoletti, Scorzoni (L. Ermellino), F. Serra, Rossi, R. Ermellino (A. Serra), Fiabane (Giacobbe), Rando, Ademi (Devasini), Urbani (Sillah), Pivari, Maruca (Minuto), Sheu, Baccino (Berta). All. Andrea Costantino.

Rivoli Rugby: Trovato, Bellini, Caravario, Bongani, E. Tomaga, Fini, Venier, I. Tomaga, Gennario, Perino, Casarin, Faiella, Giambra, D’Adamo. A disposizione: De Milito, Pisacane, Riccardi, Periale, De Cillis, Festino, Fairo. All. Andrea Murzio.

Arbitro: Jamal Camili (Genova).

Marcature: p.t. 7° cp Serra (3-0), 38° m Franceri tr Serra (10-0), 41° m tecnica per Rivoli (10-7); s.t. 5° m Ademi (15-7), 15° m Guida (20-7), 22° m Rossi, tr Serra (27-7).

Cartellini gialli: p.t. 18° Maruca (S); s.t. 3° Caravario (R).