Porsche rubate in Germania importate in Italia dalla Lituania: 12 arresti

Savona. Associazione per delinquere aggravata finalizzata ad importare in Italia attraverso un gruppo criminale lituano delle auto di lusso, in particolare Porsche, rubate in Germania. E’ l’accusa (con l’aggravante aggravante della transnazionalità nei reati) contestata dalla Procura di Savona a dodici persone che, ieri sono state colpite da altrettante misure di custodia cautelare.

In carcere sono finite sette persone, mentre cinque sono agli arresti domiciliari. Ad arrestarli, in esecuzione di un provvedimento firmato dal gip Fiorenza Giorgi su richiesta del pm Massimiliano Bolla, sono stati i poliziotti della squadra mobile di Savona.

Secondo quanto trapelato finora (i dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in Questura), la tesi degli inquirenti è che le persone coinvolte nel giro d’affari illecito, che concentrava la sua attività nella Riviera di Ponente, tra Albenga e Bordighera, fossero in contatto col gruppo criminale lituano grazie al quale facevano arrivare in Italia auto di lusso. Le vetture venivano poi re-immatricolate in Italia commettendo – questa l’accusa – una serie di riciclaggi e ricettazioni.