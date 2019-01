Finale Ligure. Si è tenuta giovedì 27 dicembre all’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo la premiazione dello “Sportivo dell’Anno 2018”, evento organizzato dalla Consulta dello Sport in collaborazione con l’assessorato allo sport del Comune di Finale Ligure.

Tra i vincitori moltissimi atleti, istruttori e dirigenti della Polisportiva del Finale, che hanno ricevuto i riconoscimenti dalle mani del vice sindaco Clara Bricchetto, dell’assessore allo sport Claudio Casanova e del fiduciario del Coni Salvatore Finocchiaro (premiato anch’esso con una targa speciale per aver dedicato la sua vita all’insegnamento, allo studio e alla sana crescita dei giovani nel mondo dello sport).

Tra i premiati dell’associazione sportiva numerosi meritano una menzione speciale. Tra di loro ben tre eccellenze tutte al femminile, compresa la vincitrice 2018: Anabel Vitale del settore Atletica Run Finale e Alice Colella della sezione Only Kettlebell sono state premiate entrambe con una Targa d’Argento; il presidente onorario della Polisportiva Bruno Zupo è stato premiato con una Targa Speciale. Infine la vincitrice del titolo di “Sportivo dell’Anno 2018”, Carola Maccagno cresciuta nella sezione scherma Leon Pancaldo sotto la guida del grande maestro Sergio Nasoni ed ora approdata alla prestigiosa Scuola di Scherma Isef Eugenio Meda di Torino.

Di seguito l’elenco completo di tutti i premiati della Polisportiva del Finale.

Per il settore della Polisportiva del Finale di baseball e softball “AQUILA SOFTBALL E BASEBALL FINALE LIGURE”:

– Manuel Pescarolo, Alessandro Arzani e Sorwar Hossain: medaglia per l’impegno ed i risultati ottenuti con il gruppo Under 15;

– Lorenzo Arzani, Matteo Battaglieri, Alessandro Nardo e Elia Mazzon: medaglia per l’impegno ed i risultati ottenuti con il gruppo Under 18, partecipando alle finali nazionali di categoria;

– Marianna Battaglieri, Coach “CUBS”: targa per aver saputo infondere nei giovani “CUBS” Under 12 grinta ed esperienza ottenendo con loro importanti risultati;

– Luciano “Rouge” Pescarolo, Manager “CUBS”: targa per aver condotto con estrema dedizione e costanza per tutta la stagione sportiva la squadra Under 12 fino alle Finali Nazionali;

-Under 12, Amatori del Softball Aquila: targa e medaglie a Leonardo Bremi, Benedetto Fiaschi, Davide Fiaschi, Alberto Gallo, Matteo Gallo, Amad Hossain, Emanuele Marchi, Matteo Mascarino, Alessandro Mondina, Lorenzo Oddone e Solimini Francesco, Coach Marianna Battaglieri, per aver condotto una stagione entusiasmante, da Finale Ligure alle Finali Nazionali di Categoria.

Per il settore della Polisportiva del Finale di tiro con l’arco “ARCIERI DEL FINALE”:

– Walter Barducci: medaglia in quanto Vincitore Trofeo dei Liguri – categoria cacciatori – arco ricurvo;

– Antonino Frassica: medaglia in quanto Vincitore Trofeo dei Liguri – categoria cacciatori – arco storico;

– Claudio Pastorino: medaglia in quanto 2° classificato Campionato italiano – categoria cacciatori – arco nudo;

– Roberto Maritano: medaglia in quanto Campione Ligure – categoria Arco Istintivo.

Per il settore della Polisportiva del Finale di pesca sportiva “A.P.S. GARISTI 93”:

– Claudio Massabò: medaglia in quanto 3° classificato al Campionato Italiano trota torrente – Categoria Under 18;

– Andrea Corradini, pescatore: targa Campione del Mondo 2018 – Specialità trota torrente;

– A.P.S.D. Garisti 93 Finale Ligure: targa per gli importanti risultati ottenuti nella stagione sportiva che li ha laureati Vice Campioni del Mondo.

Per la sezione della Polisportiva del Finale di Aikido “SCUOLA AIKIDO FINALE LIGURE E TOVO SAN GIACOMO”:

– Giampaolo Cenisio, Maestro di Aikido: targa per l’importante impegno sociale e sportivo nello sviluppo della disciplina dell’Aikido che lo hanno portato ad ottenere il grado di 6° dan;

Roberto Vidimari, Maestro di Aikido: targa per la costanza, l’impegno e l’importante lavoro di sviluppo della disciplina dell’AIKIDO soprattutto con i bambini.

Per il settore della Polisportiva del Finale di Ginnastica Ritmica A.S.D. ARTE GINNASTICA:

– A.S.D. Arte Ginnastica: targa per gli importanti risultati ottenuti sia a livello regionale che nazionale;

– Sveva Fasolo: medaglia in quanto 9^ classificata ai Campionati Italiani all’attrezzo fune;

– Federica Baldini: medaglia in quanto 14^ classificata ai Campionati Italiani categoria All Around, convocata per i collegiali nazionali;

– Martina pesce: medaglia in quanto 3^ classificata ai Campionati Italiani categoria LA e 4^ classificata nella categoria AA;

– Martina Tipoli: medaglia in quanto Campionessa regionale LA;

– Noemi Panciroli: medaglia in quanto Campionessa Regionale LB;

– Francesca Bruzzo: medaglia in quanto Campionessa Regionale LA.

Per il settore della Polisportiva del Finale di atletica “ATLETICA RUN FINALE LIGURE”:

– Martina Giordano, Velocista: targa in quanto Campionessa Italiana CSI 100 mt – 2^ classificata ai Campionati Italiani UISP 100 mt – 3^ classificata ai Campionati Italiani Libertas 200 mt e staffetta 4×100;

– Anabel Vitale, velocista: TARGA D’ARGENTO: atleta di soli 15 anni che nella stagione appena conclusa ha confermato le sue grandi doti sportive laureandosi Campionessa Ligure negli 80hs, nel salto in lungo, nel pentathlon e nella staffetta 4×100 e completando la stagione con il titolo di Campionessa Italiana nel Salto in Lungo.

Per la sezione della Polisportiva del Finale di basket “FINALE BASKET CLUB”:

– Vittorio Schiappacasse, Coach: targa per la passione, l’impegno nella crescita dei settori giovanili e per i risultati ottenuti con la squadra Under 14 M Finale Basket;

– Under 14 M Finale Basket: targa per aver giocato una stagione entusiasmante che li ha portati ad ottenere il titolo di Vice Campione Regionale e medaglie a Pietro Caneto, Alessio Bianchi, Pietro Marinelli, Matteo Mariani, Matteo Trespine, Christian Novelli, Andrea Cenere, Mattia Ravera, Nicolò Bruzzo, Daniele Genesio, Pietro Castellazzi, Nicolò Ferrabone e Pietro Benne, Coach Vittorio Schiappacasse.

Per la sezione della Polisportiva del Finale di pallavolo: “VOLLEY TEAM FINALE”:

– Under 14 M, V. T. F.: targa e medaglie per una nuova stagione sportiva che li ha portati a laurearsi Campioni Territoriali, Vice Campioni Regionali e ad accedere per il secondo anno consecutivo alle Finali Nazionali di Catania; medaglie a Federico Gallo, Federico Cosenzio, Luigi Grillo, Nicola Agapitos, Nicolò Ellena, Alessandro Cerruti, Leonardo Bruzzone, Giacomo Toso, Daniel Folliero, Mattia Depedrini e Alessandro Dondo, Coach Marco Savio e Andrea Paroli;

– Under 12mix, V. T. F.: targa e medaglie per una stagione di grande soddisfazione che li ha portati ad ottenere il titolo di Campione Territoriale 2017-2018; medaglie a Athena Cardenas, Natalia Chiarelli, Francesco Fadda, Samanta Dakoli, Giada Cattaneo, Anna Berruti, Alessandro Dondo, Pietro Badano, Giacomo Toso, Livia Folco, Sara Robatto, Luca Bason, Alessandro Vero, Gabriel Messina, Fabrizio Mirialdo, Luca Parodi, Ludovica Corna, Sara Delbalzo, Alessia Bennini, Thea Bruzzone, Coach Daria Molina;

– Under 13 M 3vs3 e 6vs6, V. T. F.: targa e medaglie per aver condotto una stagione entusiasmante che li ha portati a vincere il titolo di Campioni Territoriali e Vice Campioni Regionali e di raggiungere un bellissimo 10° posto alle Finali Nazionali di Corigliano Calabro; medaglie a Giacomo Toso, Federico Cosenzio, Daniel Folliero, Nicola Agapitos, Niccolò Ellena, Mattia Depedrini, Alessandro Dondo e Leonardo Bruzzone, Coach Marco Savio e Andrea Paroli;

– Under 16 M, V. T. F.: targa e medaglie per aver condotto una stagione sportiva ricca di soddisfazioni che li ha visti laurearsi Campioni Territoriali e Vice Campioni Regionali sfiorando l’accesso alla Finale Nazionale; medaglie aFrancesco Testa, Andrea Mantero, Giovanni Grillo, Luca Cosenzio, Fabio Toso, Jacopo Gualberti, Federico Gallo, Niccolò Ellena, Lorenzo Schiappapietra, Matteo Mirotta, Luigi Grillo, Luca Schiappapietra, Matteo Perata, Jacopo Monachella, Coach Andrea Paroli e Virginia Ciarlo;

– 1^ Divisione Maschile V. T. F.: per aver condotto una stagione entusiasmante che li ha portati a conquistare il titolo di Campione Territoriale e la promozione in Serie D; medaglie a Matteo Rescigno, Pietro Aicardi, Davide Mantero, Mattia Pievani, Luca Cosenzio, Giovanni Grillo, Francesco Testa, Eden Cano, Jacopo Gualberti, Matteo Mirotta, Lorenzo Schiappapietra, Samuele Pezzoli, Andrea Mantero, Fabio Toso, Leonardo Ciarlo, Coach Andrea Paroli e Virginia Ciarlo;

– U14 F, V. T. F.: per aver condotto una stagione entusiasmante per un gruppo molto giovane che le ha portate ad ottenere il titolo di Vice Campione Territoriale; medaglie a Anna Berruti, Livia Folco, Ginevra Scaramozzi, Annamaria Arnautu, Paola Castellino, Giada Cattaneo, Sara Robatto, Chiara Angeleri, Ludovica Corna, Agnese Ferrari, Ludovica Calandriello e Giorgia perata, Coach Alessandro Giordano.

Per la sezione della Polisportiva del Finale di kettlebell “ONLY KETTLEBELL”:

– Christian Borghello, Kettlebell Lifter: targa ad un atleta per il quale non esistono più aggettivi; questo il suo 2018: Campione Italiano Elite categoria Slancio Completo e Biathlon 87 kg; Campione Europeo Elite categoria Slancio Completo e Biathlon 87 kg; Vincitore Coppa Italia;

– Debora De Lima Barbosa, Kettlebell Lifter: targa per aver ottenuto il titolo di Campionessa Europea Amatori kg 65 categoria Slancio Completo;

– Alice Colella, Kettlebell Lifter: TARGA D’ARGENTO per un anno con risultati a dir poco straordinari che l’hanno consacrata nel panorama mondiale e l’hanno vista conquistare il titolo di Campionessa Europea di Biathlon 75 kg Categoria Elite, Campionessa del Mondo Biathlon 75 kg Categoria Elite;

– Oleh Ilika: TARGA SPECIALE in quanto Fondatore e Presidente del WORLD KETTLEBELL SPORT FEDERATION, allenatore della Nazionale Italiana Campione del Mondo, allenatore di Christian Borghello il cui motto è “Non è mai troppo tardi per iniziare, non è mai il momento giusto per smettere!”.

Per la sezione della Polisportiva del finale di scherma “SCUOLA DI SCHERMA LEON PANCALDO”:

– Enea Bruzzone, spadista: targa per gli importanti risultati ottenuti sia a livello regionale che nazionale nella categoria maschietti

– Carola Maccagno, spadista; SPORTIVO DELL’ANNO 2018 per l’impegno, la costanza, i sacrifici, la passione e le indubbie doti tecniche che confermano e proiettano Carola verso un futuro che AUGURIAMO sia ricco di grandi soddisfazioni; cresciuta nella Leon Pancaldo, approdata in questa stagione alla prestigiosa Scuola di Scherma Isef Eugenio Meda di Torino dove recentemente ha ottenuto importanti risultati in Coppa del Mondo.

Premi ricevuti dai Dirigenti della polisportiva del Finale:

– Giorgio Paroli, Dirigente: targa per l’impegno e la passione che ogni giorno mette all’interno della Polisportiva e per gli importanti risultati ottenuti negli anni con il Volley Team Finale;

– Bruno Zupo, Presidente Onorario: TARGA SPECIALE per l’impegno, la passione, l’esempio e per gli importanti risultati ottenuti a favore del mondo dello sport finalese.