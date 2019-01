Pogba e Trilly cercano casa: appello della Protezione Animali

Cairo Montenotte. Pogba e Trilly cercano casa. E’ una doppia adozione del cuore che la Protezione Animali savonese propone “a chi ha deciso di avere un cane e pensa sia giusto adottarne uno in un canile o rifugio o toglierlo da situazioni problematiche”.

Pogba è un maschio e Trilly una femmina sterilizzata (il cane nero nella foto) e teme gli uomini. Hanno circa quattro anni d’età ed hanno vissuto fino a ieri a Cairo Montenotte in una casa con giardino, dove amavano stare tutto il giorno.

“Ora però la famiglia si è dovuta trasferire in un condominio, in un appartamento senza giardino e loro non sopportano proprio l’impossibilità di vivere all’aperto, e soffrono e si lamentano”.

Gli interessati sono pregati di telefonare direttamente alla proprietaria Serena al 345 3508068.