Podismo e goliardia: sabato a Ceriale la Befana vien di corsa…

Ceriale. Torna sabato 5 gennaio l’appuntamento goliardico-sportivo organizzato dall’Atletica Ceriale San Giorgio: “La Befana vien di corsa…“.

Alla vigilia dell’Epifania, nel centro di Ceriale le Befane arriveranno con un giorno di anticipo, per una corsa che avrà partenza ed arrivo in piazza della Vittoria.

Tutti i partecipanti sono invitati a vestirsi da “Befane” e a divertirsi, al di là della propria velocità, perché, come recita lo slogan dell’evento, “La Befana vien di corsa, col carbone nella borsa, a Ceriale sei il benvenuto anche se non sei il primo assoluto”.

Alle ore 18 scatterà la corsa per i bambini di 1 chilometro; alle ore 18,30 la corsa degli adulti di 6 chilometri, che potrà essere affrontata anche come camminata.

Ci saranno rinfresco, con tanta cioccolata calda, e premi per tutti. Ci sarà anche una lotteria con premi ad estrazione. Tra gli adulti solamente chi sarà mascherato con gonnellone e foulard potrà ambire al titolo di Befanone 2019.

I primi tre uomini e le prime tre donne che taglieranno il traguardo vestiti da Befane otterranno il riconoscimento, così come il primo uomo e la prima donna non travestiti.

Il costo di iscrizione a questa terza edizione è di 7 euro per i tesserati, 10 euro per i non tesserati e 3 euro per i bambini al di sotto dei 14 anni di età.