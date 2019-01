Pink Power: a Finale sono le donne le vere protagoniste del mondo dello sport!

Il 2018 è stato un anno ricco per la Polisportiva del Finale e per tutto il mondo dello sport finalese in genere, che ha visto eccellere tante squadre e tanti atleti nelle più disparate discipline, con tanti successi in rosa, che ci proiettano insieme agli altri verso un 2019 ancora più pieno ed interessante!

E’ questo quello che è recentemente emerso anche alla premiazione dello Sportivo dell’Anno 2018, che si è svolta lo scorso 27 Dicembre all’Auditorium di Santa Caterina in Finalborgo, evento organizzato dalla Consulta dello Sport del Comune di Finale Ligure, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune.

Infatti sono davvero tante le atlete donne, ragazze, bambine che sono state premiate durante questo evento, ma quello che maggiormente colpisce l’attenzione è che tra i 9 premi di maggior importanza, tolti tra questi i due premi che sono stati dedicati a due grandi Dirigenti dello sport finalese, (il Fiduciaro CONI Prof. Salvatore Finocchiaro e il Presidente Onorario della nostra Polisportiva Bruno Zupo), e tolto un terzo premio conferito ad un tecnico, (il Presidente della Federazione Mondiale e allenatore della Nazionale Italiana del Kettlebell, Oleh Ilika, per i grandi risultati ottenuti nel 2018), rimangano 6 premi dedicati agli atleti, tutti vinti da atlete donne, di cui 3 di queste militano o hanno militato nella Polisportiva del Finale.

Da qui, dai risultati ottenuti da alcune sezioni al femminile della Polisportiva, come l’A.S.D. Arte Ginnastica, dall’entrata nel 2018 nella nostra Polisportiva di un settore, l’RxM Racing Team che dedica con il suo progetto “Wheels for Ladies” molta attenzione alle donne, dalle lezioni di autodifesa femminile offerte gratuitamente dalla nostra Scuola Aikido, e per tante altre ragioni ancora, l’idea di raccontarvi chi sono queste grandi eccellenze femminili della nostra Polisportiva e/o i progetti a loro dedicati. Come?

In primis dedicando a ciascuna delle nostre 3 premiate allo Sportivo dell’Anno, (tra cui la vincitrice del premio Carola Maccagno), un articolo che le racconti non solo come atlete, ma anche come donne, e perché no, dopo di loro, magari, potremo parlarvi ancora delle altre donne, ragazze, bambine, e più in generale di tutti coloro che ogni giorno, con costanza, impegno e determinazione dedicano il loro tempo alla crescita della nostra Polisportiva; perché come spesso ci piace ricordare, e come riportato sul nostro sito internet, (http://www.polisportivadelfinale.it), essa è nata ormai più di 20 anni fa, all’inizio del lontano 1996, con l’idea di sostenere, organizzare, e promuovere lo sport a livello agonistico e sociale stimolando la partecipazione e la collaborazione di tutti gli abitanti di Finale Ligure e dintorni.

Nasce dunque Pink Power, la sezione del nostro sito dedicata alle donne della Polisportiva!

Di S. P.