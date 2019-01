Pietra Ligure. Assicurare un futuro al centro salute “Pietra Medica”: questo il senso della lettera del sindaco di Pietra Ligure Dario Valeriani inviata all’assessore regionale alla sanità Sonia Viale e al commissario straordinario Asl 2 Paolo Cavagnaro, con la richiesta di un rapido intervento al fine di tutelare la struttura sanitaria, presidio fondamentale per il territorio.

“Pietra Medica” è nadat 12 anni fa e da allora ha rappresentato un punto di riferimento per tanti cittadini e pazienti” dice il primo cittadino pietrese. “Il servizio sanitario è apprezzato dall’utenza e dai tanti turisti che ogni anno trascorrono le loro vacanze a Pietra Ligure, integrandosi molto bene con lo stesso ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, compiendo una significativa azione di snellimento per il pronto soccorso del nosocomio pietrese rispetto ai codici meno importanti, in particolare i codici bianchi” aggiunge Valeriani.

“Il Comune, in questi anni e nel mio mandato amministrativo, ha sempre fatto il possibile per aiutare economcamente il centro salute, tuttavia l’attuale situazione di difficoltà implica un intervento di Regione Liguria e Asl 2 per consentiere di far proseguire i servizi sanitari”.

“E’ indispensabile assicurare un futuro a Pietra Medica e al modello del Centro Salute, per questo auspico un urgente interessamento rispetto ai contenuti della mia lettera” conclude il sindaco Valeriani.