Pietra Ligure, nuovo orario di apertura al pubblico per l’ufficio di Ica Srl

Pietra Ligure. Rivoluzione, in termini di orari, per l’ufficio Ica Srl di via IV Novembre, a Pietra Ligure. A partire dal primo febbraio, infatti, l’orario di apertura al pubblico sarà nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8,30 alle 12,30.

La società Ica Srl (La Spezia), nel comune di Pietra Ligure, gestisce il servizio di accertamento e riscossione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni.

Oltre che presso l’ufficio pietrose, Ica Srl è raggiungibile anche telefonicamente al numero 019.611881, rimasto invariato.