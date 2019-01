Pietra Ligure. Il Pietra, sudando le proverbiali sette camicie, riesce ad afferrare (con Bottino) il pareggio con la Sammargheritese.

“Non abbiamo giocato un primo tempo all’altezza delle nostre capacità, contro una Sammargheritese ben messa in campo da Camisa, che ci ha chiuso tutti gli spazi, non facendo girare la palla… nel secondo tempo ci siamo espressi su altri livelli, abbiamo subito una rete per un errore di lettura difensiva, poi siamo stati bravi a trovare il pareggio con Gaggero, poi, nel nostro momento migliore, gli ‘orange’ hanno trovato il goal del 2-1 (ndr, con Privino)”.

“Ho cercato di rimediare allo svantaggio, mettendo quattro punte in campo e siamo stati bravi a rimediare la situazione anche grazie ai cambi, Chen e En Nejmi, che hanno giocato molto bene, mentre Bottino è stato bravo a realizzare (di testa) la rete del pareggio”

“Negli ultimi cinque minuti abbiamo avuto un paio di opportunità per passare in vantaggio, senza riuscire a realizzare la rete del sorpasso, per quello che si è visto in campo il pareggio è sostanzialmente giusto“.