Pietra Ligure. Da Albenga a Pietra Ligure. Il dottor Luca Corti sarà il nuovo primario facente funzioni del pronto soccorso del Santa Corona. La notizia è già ufficiale, manca solo la pubblicazione della relativa delibera ad opera dell’Asl, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Corti, dunque, prenderà le redini del pronto soccorso pietrese, che incorpora anche il punto di primo intervento ingauno (in attesa della privatizzazione che dovrebbe riportare il pronto soccorso anche in terra albenganese).

“Grande soddisfazione in merito al nuovo incarico” è stata espressa da Corti, che opera da bene 27 anni nel mondo dei pronto soccorso della Provincia di Savona. Dopo 21 anni a Savona, si è trasferito ad Albenga, dove è diventato responsabile del Ppi ad ottobre 2012.

Di seguito il curriculum. Luca Corti si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1987 presso l’Università di Genova dove nel 1992 conseguiva la specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva. Dal 1992 in servizio presso la ASL2, allora 7^ Usl, come medico di medicina territoriale con servizio continuativo sull’auto medica di Savona Soccorso (quando il 118 non esisteva ancora) ed in pronto soccorso presso l’ospedale di Savona.

Dal 1994 con la nascita del 118 ha continuato ad operare come medico del 118, sia sull’auto medica, che in Pronto Soccorso. Successivamente, nel 2000, viene assunto, tra i primi in Italia come Dirigente Medico presso il 118 Tigullio Soccorso lavorando anche per alcuni mesi a Lavagna come medico del 118.

Nell’aprile del 2000 ritorna a Savona come medico del Pronto Soccorso, svolgendo presso il 118 ancora alcuni turni di automedica. Da allora ha operato a Savona come Dirigente Medico della S.C. Medicina d’urgenza e di Accettazione – OBI, per un totale di 20 anni di lavoro in Medicina d’urgenza.

E’ in possesso della certificazione A.T.L.S.: (Advanced Trauma Life Support) certificate dall’American College of Surgeons con regolari aggiornamenti ogni 4 anni. E’ Istruttore A.C.L.S.(Advanced Cardiac Life Support)certificato American Heart Association per l’AMNCO (Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri). E’ stato istruttore ACLS/BLS-D l’ASL 2 Ligure e ha insegnato nei corsi di primo soccorso per i responsabili della sicurezza delle aziende, a norma della legge 626.

E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di Medicina d’Urgenza. Attualmente riveste anche la carica di segretario dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Savona.