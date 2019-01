Pietra Ligure, guasto al locomotore del treno regionale: traffico ferroviario e stradale in tilt

Pietra Ligure. Ha causato rallentamenti sia alla circolazione ferroviaria che a quella stradale il guasto che, questo pomeriggio, ha interessato un treno in transito alla stazione di Pietra Ligure.

Secondo quanto accertato, il locomotore del convoglio 10135 in viaggio da Ventimiglia a Torino Porta Nuova ha subito un malfunzionamento che ha reso impossibile il prosieguo del viaggio. Il convoglio, dunque, ha fermato la propria corsa nello scalo pietrese.

Ciò, ovviamente, ha finito per incidere sul resto del traffico ferroviario lungo la tratta. Ed anche su quello stradale: le sbarre del passaggio a livello di Pietra Ligure, infatti, sono rimaste abbassate per 40 lunghissimi minuti in attesa che il convoglio riprendesse la propria corsa. Tantissime persone rimaste “intrappolate” al di là delle barriere hanno preferito dunque “passare sotto” ed aggirare l’ostacolo. Non sono stati così fortunati, invece, i conducenti dei mezzi, costretti ad attendere la riapertura del varco.