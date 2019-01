Pietra Ligure. Un fiume di persone, una location tra le più suggestive, musica e tanto divertimento: ancora una volta piazza San Nicolò a Pietra Ligure ha ospitato una delle feste di Capodanno più coinvolgenti ed affollate della Riviera.

E quest’anno erano davvero tantissime le persone che hanno atteso la mezzanotte davanti allo scenografico palco allestito ai piedi della Basilica pietrese, dove un dj set elettrizzante ha accompagnato il pubblico verso il nuovo anno con un crescendo di emozioni e divertimento, culminato con il countdown finale e il brindisi sul palco del sindaco Dario Valeriani e dell’assessore al turismo Daniele Rembado con i tre giovani protagonisti della nottata, Daniel Noir, J.Nice e il vocalist Mad Fiftyone.

Foto 2 di 2



“La temperatura mite di questi giorni e la voglia di fare festa delle tantissime persone che quest’anno hanno raggiunto Pietra per trascorrere le feste hanno contribuito a rendere la serata molto partecipata, come in poche altre occasioni è accaduto”, dichiarano dal Comune.

L’evento è proseguito fino a notte fonda e il tutto si è svolto in un clima di festa sana e responsabile, in sicurezza e senza eccessi, anche grazie alle misure predisposte per l’occasione.

“Un ringraziamento particolare alle forze dell’ordine, alla Pubblica Assistenza Pietra Soccorso, alle associazioni cittadine e alle tantissime persone che hanno scelto la nostra piazza per attendere il nuovo anno, con l’augurio che il 2019 possa essere per tutti un anno di pace e serenità” concludono dal Comune pietrese.