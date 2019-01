Piattaforma Maersk, Rixi a Vado Ligure: “Strada di scorrimento veloce entro il 2020”

Vado Ligure. Vertice sulla piattaforma Maersk a Vado Ligure alla presenza del vice ministro Edoardo Rixi, del presidente dell’Autorità Portuale di Sistema Paolo Emilio Signorini e del sindaco Monica Giuliano, oltre al presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

Al centro dell’incontro, che ha visto prima una riunione tecnico-operativa in Comune ed in seguito un sopralluogo nel cantiere dell’infrastruttura portuale, la viabilità e le opere complementari per la comunità vadese.

“Entro il 2020 prevediamo di rendere operativa la strada di scorrimento veloce e nei prossimi giorni avrò un incontro con Autofiori sul casello di Bossarino” ha detto Rixi, oggi a Vado Ligure dopo le preoccupazioni espresse dal sindaco vadese sui ritardi nella progettazione e nelle procedure sugli interventi viari previsti, ricordando anche l’opera di messa in sicurezza del torrente Segno prevista dall’accordo di programma siglato per la realizzazione della piattaforma contenitori.

Il vice ministro ha aggiunto: “E’ indispensabile una accelerazione forte superando le difficoltà procedurali e burocratiche, da parte nostra massima impegno e spinta affinchè tutto proceda al meglio, anche in relazione ai finaziamenti stanziati e alle ingenti risorse presenti nell’operazione: assieme al potenziamento del traffico su ferro, gli interventi viari per Vado Ligure sono fondamentali per assicurare la mobilità dell’area e sono garanzie per una intera comunità” ha concluso Rixi.

Soddisfazione per la riunione di oggi è stata espressa dal presidente della Port Authority: “La piattaforma Maersk farà uscire Vado Ligure dalla crisi industriale ed economica di questi anni: lo dimostra il tasso di insediamento di nuove aziende a seguito dell’infrastruttura portuale, così come il piano assunzioni di APM Terminal e di tutte le altre opportunità occupazionali legate all’indotto” ha sottolineato Paolo Emilio Signorini.

“Ora serve accelerare sul nuovo assetto della viabilità e la regolarizzazione del traffico portuale che sarà generato, fiducioso che progettazioni e interventi possano essere realizzati nella tempistica prevista” ha concluso Signorini.