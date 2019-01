Piana Crixia, prende fuoco il camino in un alloggio e le fiamme si estendono fino al tetto: mobilitati i vigili del fuoco

Piana Crixia. Allarme per un incendio a Piana Crixia, quasi in contemporanea con l’esplosione avvenuta, sempre stamani, ad Albisola Superiore. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 8,20.

A prendere fuoco è stato un camino all’interno di un alloggio, in località Ponte Vecchio. La proprietaria ha provato, ed è in parte riuscita, a domare da sola le fiamme, ma per estinguere il rogo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Le fiamme, infatti, si sono estese anche al tetto in legno. I pompieri, è intervenuta la squadra 71 di Cairo Montenotte, hanno impiegato circa 2 ore per spegnere l’incendio e per raffreddare le travi lambite dalle fiamme. L’intervento si è concluso intorno alle 10.20.