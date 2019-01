Perturbazione artica in arrivo, Arpal: “Mercoledì possibile nevicata anche sulla costa”

Savona. Sembra farsi più concreta la possibilità che la Liguria e il savonese siano coperti di neve a metà settimana a partire dalla giornata di mercoledì. Già nei giorni scorsi erano stati diffusi i primi modelli previsionali che davano l’arrivo della coltre bianca accompagnata da temperature molto rigide.

Oggi arriva una prima conferma da parte di Arpal, che ha tracciato un bollettino che afferma: “Sulla Liguria si mantiene tempo soleggiato, anche se ventoso, fino a Martedì, disturbato solamente da passaggi nuvolosi sul Levante. Mercoledì si attende la discesa di una massa di aria fredda associata a precipitazioni che assumeranno carattere nevoso nelle zone interne della regione; non si escludono locali sconfinamenti costieri”.

Dunque, anche secondo il quadro attuale in possesso di Arpal, l’aria artica in arrivo da mercoledì potrebbe portare ad una perturbazione di carattere nevoso che potrebbe interessare anche le località costiere e non solo la Val Bormida e l’estremo entroterra savonese.

“L’arrivo di una perturbazione porta sulla nostra regione un ulteriore deciso calo delle temperature e un crollo dello zero termico, con possibili precipitazioni a carattere nevoso alla quota del suolo nelle zone interne” si legge nel bollettino Arpal.

“Non si esclude che le precipitazioni possano assumere carattere nevoso a quote basse anche sulle zone costiere, in particolare sul centro Ponente della regione”. L’Arpal prevede anche venti forti e disagio per il freddo, con il pericolo di gelate notturne.

Anche il centro meteo Limet indica per la giornata di mercoledì nevicate moderate (fino a 20 cm) nell’interno Savonese, accumuli deboli nei quartieri periferici di Genova e Savona e possibili nevicate anche sulla costa. Altre indicazioni simili sono arrivate dai vari siti e app dedicate alle previsioni meteorologiche.

Naturalmente bisognerà seguire i prossimi aggiornamenti meteo, in attesa che possa essere diramata l’allerta nivologica su Liguria e savonese.