Per la prima volta la diocesi di Savona-Noli pubblica i bilanci relativi all’8Xmille

Savona. Per la prima volta e in esclusiva su “Il Letimbro”, uscito in queste ore e già nelle edicole, la diocesi di Savona-Noli rende pubblici i conti relativi alle destinazioni dei fondi OttoXmille alla Chiesa cattolica di propria gestione.

Una novità importante: l’operazione trasparenza, in linea con le direttive della Cei, evidenzia con chiarezza tutti i comparti di spesa per spiegare nel dettaglio come vengono impiegati questi soldi. Un bilancio limpido e preciso, preparato dall’Ufficio economato e riferito all’anno 2018 appena concluso, sarà di facile lettura sulla pagina speciale dedicata dal mensile diocesano. Si può comunque anticipare che la somma complessiva è divisa pressoché equamente fra le esigenze per il culto e la pastorale da un lato e gli interventi caritativi dall’altro.

“La Diocesi di Savona-Noli, nel prosieguo del cammino sulla strada della trasparenza e di esposizione del proprio lavoro, così come nel continuo dialogo e confronto con le altre realtà territoriali, non intende sottrarsi alle proprie responsabilità, anche nel campo dell’amministrazione dei beni, perché è uno degli spazi privilegiati di incontro con la società nonché luogo di annuncio e di verifica della nostra attendibilità – commenta il vescovo Calogero Marino nell’ampio articolo curato dal direttore Marco Gervino – la credibilità della Chiesa passa nel testimoniare e vivere il Vangelo, ma emerge anche da come gestisce i propri beni”.