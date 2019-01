Pd, Arboscello: “Unità per la fase congressuale, massimo impegno della segreteria”

Savona. “Terminata la prima fase congressuale, che ha interessato solamente gli iscritti al Partito Democratico, ci apprestiamo ad affrontare la seconda fase che culminerà con le primarie del 3 marzo per l’elezione del segretario nazionale. In funzione di questo importante appuntamento per il partito, la Segreteria cittadina continuerà a svolgere con il massimo impegno il proprio compito in modo unitario, nell’interesse unico del partito”. Le parole sono del segretario cittadino del Pd Roberto Arboscello, che chiarisce la posizione della segreteria cittadina in vista delle primarie.

Nessun riferimento diretto al documenti di 17 esponenti dell’assemblea cittadina che si sono dimessi in segno di protesta per la gestione del partito e la mancata elezione di Barbara Pasquali in consiglio provinciale.

E nel merito della fase congressuale: “La composizione omogenea della segreteria, che rappresenta al proprio interno 4 mozioni differenti e tutte e 3 le mozioni interessate alle primarie aperte, è un valore aggiunto e dimostrazione che all’interno del partito è possibile lavorare unitariamente al raggiungimento di obiettivi comuni seppur mantenendo la propria personale indipendenza e la pluralità di idee”.

“Lavoriamo tutti affinché il 3 marzo si confermi un alto momento democratico degno di questo partito” conclude Arboscello.