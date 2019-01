Parte Socializzare e Benessere: il 2019 di RunRivieraRun e WalkRivieraWalk

Pietra Ligure. Mercoledì 9 gennaio, presso la sede pietrese dell’Asd RunRivieraRun, si è tenuta la prima riunione dei futuri walking leader dei Soul Walk, i gruppi di cammino del progetto WalkRivieraWalk, presentato nel mese di settembre e che è pronto per continuare e ampliare la filosofia della Chicchiricchì Run e il suo progetto Socializzazione e Benessere, con l’obiettivo di conoscere se stessi e gli altri attraverso l’attività fisica.

Il progetto, che segue, come linee guida, la prevenzione delle malattie, lo star bene con il proprio corpo, combattere la sedentarietà, la creazione di un gruppo, prevede l’attività dei Soul Walk sul territorio, comune per comune, con uno o più walking leader pronti a uscire nei Comuni della Riviera, il tutto con la supervisione dell’Asd RunRivieraRun.

Una o due uscite settimanali aperte a tutti, dai più giovani ai più anziani con genitori e famiglie, adulti con la consapevolezza di curare la propria salute o magari invitati a praticare la camminata dal proprio medico curante.

Camminatori che, in base al desiderio di fare agonismo o di non farlo, di avere come obiettivi delle gare o di poter camminare in assoluta libertà senza l’assillo del cronometro, decidono di invadere le strade e i marciapiedi della nostra Riviera, ognuno con le proprie velocità; camminatori che, nel 2011 e nel 2015, si sono già distinti alla maratona di New York.

E proprio per perseguire il benessere come mission, è nata una forte collaborazione con il polo universitario Officina H di Ivrea, tra l’altro sede del runner club RunRivieraRun Ivrea.

La WalkRivieraWalk è pronta per nuove sfide nel 2019, dalla Maratona della Gran Canaria del 27 gennaio alla Maratona di Roma del 7 aprile, alla Maratona di New York del 3 novembre; running e walking che si affiancano, esperienze che si condividono, velocità diverse, certo, ma la stessa voglia di mettersi in gioco, di arrivare e di raggiungere l’obiettivo. Per informazioni sulla WalkRivieraWalk scrivere a info@runrivierarun.it o telefonare allo 019.6898607