Parco del Finalese, Wwf e Verdi chiedono alla Regione di sospendere la cancellazione delle aree protette

Finale Ligure. Il WWF e i Verdi savonesi, alla luce “dello straordinario risultato, assolutamente trasversale” della petizione lanciata a sostegno del loro intervento a tutela del patrimonio ambientale savonese (in particolare del progetto di Parco del Finalese), che ha fatto registrare ben 664 adesioni in poco più di 24 ore, invieranno oggi stesso ad ogni singolo membro della IV Commissione Regionale “Ambiente e Territorio” e per conoscenza al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti la richiesta “di un ragionevole riesame del provvedimento messo all’ordine del giorno di domani lunedì 28 gennaio, in modo da giungere almeno ad una sua sospensiva”.

Il tema è quello della possibile cancellazione di molte aree protette della nostra regione, uno scenario contro cui è stata lanciata una petizione sul portale Change.org: “Il consiglio regionale – spiega Gabriello Castellazzi, portavoce dei Verdi savonesi – non potrebbe approvare una legge con un testo che contiene argomenti in palese contraddizione con precedenti valutazioni espresse proprio da documenti ufficiali della Regione Liguria (che invieremo pro-memoria ad ogni consigliere)”.

“In moltissimi commenti a sostegno della petizione – proseguono – è riemerso, mai sopito, lo straordinario amore per la nostra terra e l’assoluta necessità di una sua maggior tutela e valorizzazione turistico-culturale, sempre nel rispetto del delicato equilibrio idro-geologico”.