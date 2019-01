Vado Ligure. Seconda sconfitta consecutiva per la Pallacanestro Vado che ha affrontato Sarzana, una delle migliori compagini del campionato ed attuale capolista.

L’inizio è uno shock per i padroni di casa, che non riescono a fermare i continui contropiedi degli ospiti e in attacco non sono capaci di concretizzare.

Nel secondo quarto il Vado riesce a migliorare l’equilibrio difensivo e a non subire più canestri facili, mentre in attacco riesce a trovare la via del canestro con tutti i giocatori e varie soluzioni: però qualche disattenzione finale fa andare i locali all’intervallo sotto di 9.

L’inizio di terza frazione è ottimo per i biancorossi, che difendono forte e in attacco con tre triple consecutive di Brignolo riescono ad andare sopra di un punto, ma il buon momento finisce e si smarrisce la via del canestro, mentre in difesa le maglie si allargano.

Nell’ultimo periodo i vadesi provano a rientrare, ma Sarzana riesce a gestire il vantaggio senza patemi.

La Pallacanestro Vado giocherà con l’Under 18 Eccellenza domani, lunedì 21 gennaio, a Legnano, mentre in Serie C Silver affronterà la trasferta di Genova contro il Sestri Ponente domenica 27 gennaio.

Il tabellino della partita valevole per la 13ª giornata:

Vado Azimut Wealth Management – Luna Abrasiva Sarzana 54-74

(Parziali: 7-20; 26-35; 39-58)

Vado Azimut Wealth Management: Valsetti 4, Cito 3, Pesce, Bertolotti 2, Gallo 7, Lo Piccolo 4, Pintus 6, Brignolo 15, Anaekwe 10, Ndubuisi ne, Tsetserukou 3, Cirillo ne. All. S. Imarisio, ass. S. Dagliano e D. La Rocca

Luna Abrasiva Sarzana: Albanesi ne, Casini 9, Bencaster 2, Fracassini, Palac 21, Melegari 5, Paulauskas 17, Dell’Innocenti 15, Tesconi 5, Pizzanelli, Ferrari ne. All. G. Ricci, ass. E. Pronesti e U. Toffi

Arbitri: Andreini (San Bartolomeo al Mare) e Falletta (Genova)