Pallacanestro Alassio tra partite, riconoscimenti e selezioni

Alassio. È stato un fine settimana con qualche partita rinviata a causa del palazzetto di Alassio occupato ma comunque con tante partite per i colori gialloblù.

Sabato ha visto scendere in campo l’Under 13 femminile (nella foto) targata Blue Ponente che gioca un’ottima partita e supera 20-50 il Basket Cairo al termine di una gara più difficile di quanto dica il risultato finale perché le cairesi hanno dato filo da torcere alle ponentine. “Lo spunto più bello della partita? Tutte e 12 le ragazze chiamate in causa hanno dato il loro contributo quando sono state chiamate in causa. Auguri di pronta guarigione a Gaia che si è infortunata durante il match”.

Bilancio in parità nella categoria Esordienti 2007-08 contro le due squadre di Sanremo, referto giallo con Sea Basket per Alassio A di Betta e referto rosa con Bvc. “Il gruppo Esordienti è molto ampio ed è bello vedere così tanti ragazzi che settimanalmente sono impegnati nelle varie palestre”

Sabato è stato anche dedicato al minibasket dove al mattino c’è stato un bellissimo appuntamento per i più piccoli, i Pulcini, che hanno giocato e si sono divertiti insieme ai bimbi e alle bimbe di Diano e Maremola giocando tante mini partite con notevole entusiasmo. Nel pomeriggio sono scesi in campo gli Aquilotti Junior 2009 che hanno giocato con Albenga ben nove tempi dando modo ai nostri 21 bimbi presenti di giocare tanto. “è sempre bello vedere i bimbi entusiasti e senza avere stress durante le partite. Questo è sempre stato il nostro obiettivo augurandoci che tutti mantengano questa bella passione per il nostro sport”.

Sabato oltre alle varie partite, al palazzetto, c’è stata anche la manifestazione del Comune di Alassio dove la nostra allenatrice Laura ha ricevuto il premio per essere stata nominata Assistente della Nazionale Under 15. “Laura dedica il riconoscimento a tutte le squadre e ai ragazzi-ragazze che in questi anni hanno rappresentato i colori gialloblù ringraziando il Comune per il premio”.

Domenica, nel femminile, l’Under 14 targata Blue Ponente, ad Albenga, conferma il risultato dell’andata superando il Meeting Genova mentre la Serie C femminile non riesce a vincere a Genova anche se va vicina al successo cedendo 50-43 alla Sidus.

Nel pomeriggio è scesa in campo l’Under 14 élite con i gialloblù che hanno regalato il primo quarto concedendo parecchi contropiedi al Canaletto Spezia e nonostante i tentativi di rimonta alassina gli spezzini vincono 51-60 al termine di una partita con buoni contenuti da ambo le parti tra due squadre di alta classifica. “È stata una bella partita e ciò dimostra che siamo al livello delle più forti dell’annata, starà a noi provarle a superare quando conterà”.

La mattinata è stata dedicata anche alle selezioni con Mattia, Alessandro e Sergio impegnati a Genova nella rappresentativa regionale maschile e Noemi, Alessia, Alice, Asia, Israe e Valentina in quella provinciale femminile a Vado.