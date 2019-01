Pallacanestro Alassio, ottimo il bilancio del fine settimana

Alassio. È stato un fine settimana positivo per le squadre della Pallacanestro Alassio, che hanno ripreso l’attività agonistica dopo la lunga pausa festiva.

Venerdì gli Esordienti 2007-08 della Pallacanestro Alassio B vanno a Sanremo e vincono contro il BVC 16-50 meritandosi, nel post partita, la sosta a mangiare ad Imperia. “È stato un bell’incontro tra due squadre che hanno onorato la partita divertendosi e giocando tutti in egual misura”.

Sabato l’Under 18 maschile (nella foto) ha ospitato il Maremola e dopo aver giocato bene due quarti subisce la rimonta pietrese dopo l’intervallo lungo ma nell’ultimo quarto gli alassini dimostrano voglia di vincere e chiudono 79-51 a proprio favore in una gara giocata con buona intensità da parte dei gialloblù. “I ragazzi volevano fortemente il referto rosa e l’hanno ottenuto togliendosi di dosso l’etichetta di essere una buona squadra con le squadre forti e di deludere un po’ con le squadre al proprio livello. Il prossimo passo dovrà essere quello di dimostrare più personalità in trasferta”.

Nulla da fare per l’Under 13 in collaborazione con San Bartolomeo che cede a Imperia in una gara contro una squadra che viaggia nelle zone alte della classifica. “I ragazzi sono ben consci che le gare alla nostra portata sono altre e l’obiettivo sarà di ridurre, nel corso degli anni, le distanze dalle prime della classe”.

Domenica l’Under 14 élite ha ospitato la prima in classifica, il My Basket Genova: un po’ come l’Under 18 il giorno prima i gialloblù giocano un’ottima partita nei primi due quarti, nel terzo periodo patiscono la voglia di rientrare dei genovesi ma nell’ultimo quarto riescono a dilatare le distanze fino al 70-49 finale con un punteggio un po’ a sorpresa ma meritato per quello visto in campo. “Ottima partita del nostro gruppo 2005-06 con undici ragazzi su dodici che hanno fatto almeno un canestro. I genovesi sono sicuramente incappati in una giornata storta e siamo convinti che al ritorno la partita sarà ben diversa”.

Gli Esordienti 2007-08 giocano la seconda gara in tre giorni e tornano con un altro successo dalla trasferta a Ventimiglia con i gialloblù che vincono 15-41. “Il punteggio è un po’ bugiardo perché Ventimiglia ci ha messo in difficoltà ma siamo contenti che tutti abbiano giocato e anche del tempo extra in più”.

In serata, per la Serie C femminile, le ragazze targate Blue Ponente non giocano una gran partita e alla fine cedono 33-56 ad Auxilium Genova favorita dalla presenza del proprio centro dominante. “Avevamo giocato meglio all’andata ma è anche importante rimarcare il fatto che quattro ragazze erano reduci da una due giorni con la selezione e questo può aver influito”.