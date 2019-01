Pallacanestro Alassio, bilancio in parità nelle tante partite della settimana

Alassio. La settimana delle squadre della Pallacanestro Alassio è stata intensa, con il colpaccio dell’Under 15 Eccellenza in evidenza, di cui già abbiamo parlato sulle nostre pagine.

Giovedì sera gran prestazione, in trasferta a Ospedaletti, per l’Under 18 maschile nel turno infrasettimanale nonostante il referto giallo contro la capolista e imbattuta del girone A. Al termine di una gara dove i gialloblù sono sempre stati in partita cedono 61-49 con un notevole miglioramento rispetto al 42-71 dell’andata. “Complimenti ai ragazzi dell’Under 18 che, non dimentichiamolo, sono un gruppo molto giovane anagraficamente ma che sta crescendo partita dopo partita”.

Sabato mattina l’Under 13 in collaborazione con San Bartolomeo è andata a Ventimiglia e ha ceduto alla compagine di casa 55-35 giocando una discreta gara contro una squadra con buone individualità. “Si sono viste cose interessanti e pian piano si stanno registrando i miglioramenti che dovranno avvenire nel corso degli anni”.

Nel pomeriggio gli Aquilotti 2008 hanno giocato a Ceriale con Le Torri facendo anche tanti tempi in più e dando modo a tutti di giocare almeno tre tempi. “Tra malattie e impegni avevamo qualche assenza ma tutti hanno giocato e si sono divertiti nel vero spirito minibasket riuscendo anche a conquistare più tempi”.

Per ciò che riguarda il Femminile targato Blu Ponente l’Under 14 femminile, con Amatori, ha ceduto alla capolista mentre la Serie C gioca un ottimo primo quarto ma alla distanza cede 81-51 alle più esperte spezzine dell’Audax San Terenzo. “Ci fa piacere che grazie alle collaborazioni si sta dando a tutte le ragazze la possibilità di competere nella propria categoria di appartenenza creando un bel polo femminile”.

Domenica l’Under 14 élite (nella foto) ha ospitato il Busalla incontrando parecchie difficoltà ad attaccare la difesa genovese ma alla lunga vince 60-50 con tutti e dodici i ragazzi chiamati in causa protagonisti. “Non è stata sicuramente una partita facile perché Busalla è squadra intensa e a livello difensivo molto chiusa per la categoria. Noi abbiamo patito alcune assenze e le condizioni precarie di qualche ragazzo ma alla distanza siamo riusciti ad avere la meglio sui genovesi”.

L’Under 13 femminile gioca una gara intensa con il Loano dilatando il punteggio fino al 51-29 finale che premia le ragazze gialloblù targate Blue Ponente contro una compagine che non ha mai mollato. “Bella la partecipazione e siamo contenti per il secondo referto rosa nella categoria per questo gruppo interamente formato da ragazze del 2006 e 2007”.