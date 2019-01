Open day alla Scuola di Garlenda il 14 e 16 gennaio

Garlenda. Nel periodo in cui si devono effettuare le iscrizioni dei bambini a scuola, una buona occasione per conoscere le offerte dei vari plessi sono gli open day. A Garlenda la Scuola Primaria (facente parte dell’Istituto Comprensivo di Alassio) propone due momenti di incontro: lunedì 14 gennaio dalle 13,30 alle 15,30 e mercoledì 16 gennaio dalle 8,30 alle 13,30.

“La realtà garlendese è a misura di bambino e di famiglia; le classi hanno un numero di alunni che consente un rapporto diretto e personale con gli insegnanti, inoltre vi è una grande collaborazione tra le classi e con l’annessa Scuola dell’Infanzia, con uno stimolo importante sia per i più piccoli sia per i più grandi, che imparano la responsabilità e la cura” spiegano dalla scuola.

“La Primaria di Garlenda si presenta con il progetto di educazione musicale (studio di uno strumento e canto), che ha permesso di realizzare dei veri e propri mini-spettacoli per la recita di Natale e quella di fine anno scolastico, e quello di educazione motoria, propedeutica agli sport singoli e di gruppo. A novembre è partito inoltre il progetto ‘Pomeriggi facoltativi’, per garantire alle famiglie che lo desiderano la possibilità di tenere i bambini a scuola sino alle 16 anche nei giorni in cui non è previsto l’orario pieno (lunedì, mercoledì e venerdì), per essere assistiti nello svolgimento dei compiti e di attività di potenziamento delle proprie competenze, oltre che di gioco e socializzazione. Altro punto di forza della Primaria garlendese è il clima di collaborazione che si è creato tra i genitori, che si sono impegnati in varie iniziative per sostenere economicamente e praticamente il lavoro di insegnanti e bambini, basti ricordare il grande pranzo di solidarietà che si è svolto il 14 ottobre 2018 con il coinvolgimento di enti e associazioni del territorio” concludono dall’istituto scolastico.